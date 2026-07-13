Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) του ΟΗΕ δήλωσε ότι αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή τέλους 20% στα φορτία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι αντιτίθεται στην επιβολή χρεώσεων για οποιοδήποτε διεθνές στενό ναυσιπλοΐας.

«Γνωρίζουμε την ανάρτηση και αναμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες», δήλωσε εκπρόσωπος του IMO.

Ο ίδιος επανέλαβε την πάγια θέση του Οργανισμού, σύμφωνα με την οποία ο IMO αντιτίθεται στην επιβολή τελών για τη διέλευση από στενά που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

«Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό», υπογράμμισε.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ, ενώ όλα τα υπόλοιπα εμπορικά πλοία θα μπορούν να διέρχονται καταβάλλοντας τέλος 20% επί της αξίας του φορτίου τους.

«Το Στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό και θα παραμείνει ανοιχτό, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον Ιρανικό Αποκλεισμό, που ονομάζεται έτσι επειδή εμποδίζει μόνο τα ιρανικά πλοία ή τους πελάτες τους να εισέρχονται ή να εξέρχονται. Όλες οι άλλες χώρες θα έχουν ελεύθερη και απρόσκοπτη χρήση του Στενού», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον ρόλο του «Φύλακα του Στενού του Ορμούζ» και ότι θα επιβάλλουν χρέωση 20% επί της αξίας κάθε εμπορικού φορτίου που διέρχεται από τη θαλάσσια οδό, προκειμένου, όπως είπε, να καλυφθεί το κόστος της ασφάλειας και της προστασίας της.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι από εδώ και στο εξής ο "Φύλακας του Στενού του Ορμούζ" και, για λόγους δικαιοσύνης, θα αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί της αξίας κάθε φορτίου που διακινείται, ώστε να καλύπτονται όλα τα απαραίτητα έξοδα για την παροχή ασφάλειας σε αυτή την ιδιαίτερα ασταθή περιοχή του κόσμου», δήλωσε.

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Ο έλεγχος του Στενού του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά μέτωπα της σύγκρουσης. Ο ουσιαστικός αποκλεισμός του περάσματος από το Ιράν έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών της ενέργειας και έχει εντείνει τις ανησυχίες για νέα κύματα πληθωρισμού διεθνώς.

Η τιμή του Brent ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4% τη Δευτέρα, μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και τους φόβους για περαιτέρω διαταραχές σε μία από τις σημαντικότερες οδούς μεταφοράς ενέργειας στον κόσμο, αν και παρέμεινε χαμηλότερα από τα υψηλά επίπεδα που είχε καταγράψει νωρίτερα κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Η αύξηση των τιμών της ενέργειας, και ιδιαίτερα των καυσίμων, αποτελεί πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα για τον Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο.

Αφού ανακοίνωσε το Σάββατο το κλείσιμο του Στενού, η Τεχεράνη υποστήριξε τη Δευτέρα ότι εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού.

Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία με το Ομάν για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας

Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί η κανονική ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ είναι να τερματιστούν οι αμερικανικές στρατιωτικές παρεμβάσεις στην περιοχή, προειδοποιώντας ότι «η συνεχιζόμενη ανάμειξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη σοβαρότερα περιστατικά στον παγκόσμιο τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει τη δημιουργία κοινού μηχανισμού με το Ομάν για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο Στενό, προσθέτοντας ότι οι πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ομάν έχουν δυσχεράνει τις σχετικές συνομιλίες.

Το Ιράν επιδιώκει επίσης τη θέσπιση μόνιμου συστήματος αδειών και τελών για τα πλοία που χρησιμοποιούν το Στενό του Ορμούζ, από όπου πριν από τον πόλεμο διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες την περασμένη εβδομάδα επανέφεραν τις κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου, ανακοίνωσαν ότι οι στρατιωτικές τους δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

«Το Ιράν δεν ελέγχει το Στενό. Η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται», ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι ίδιες πηγές δήλωσαν ότι περίπου 20 πλοία πέρασαν το Στενό το τελευταίο 24ωρο με τη συνοδεία αμερικανικών δυνάμεων. Ωστόσο, στοιχεία παρακολούθησης πλοίων δείχνουν ότι η κυκλοφορία παραμένει περιορισμένη. Σύμφωνα με την MarineTraffic, η κίνηση πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ μειώθηκε κατά περίπου 52% το διάστημα 10-12 Ιουλίου σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.



Πηγή: skai.gr

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