Η Sofia Vergara είναι ελεύθερη και ψάχνει για το επόμενο ταίρι της, μετά τον χωρισμό της από τον Justin Saliman. Η ίδια το λέει και στους θαυμαστές της με τις αναρτήσεις που κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η 52χρονη ηθοποιός του «Griselda» δημοσίευσε στο Instagram πολλές σέξι φωτογραφίες της, αλλά αυτές που έκαναν τη διαφορά ήταν οι εικόνες που πόζαρε ως μοντέλο στο παρελθόν. Τα στιγμιότυπα τραβήχτηκαν στο Μαϊάμι της Φλόριντα τη δεκαετία του 1990, πολύ πριν αποκτήσει τεράστια φήμη με το «Modern Family».

Η ηθοποιός, η οποία είναι πλέον «single» μετά τον χωρισμό της από τον Justin Saliman, δείχνει να είναι ιδιαίτερα χαρούμενη. Η κριτής του «America's Got Talent» είχε μιλήσει στο «E! News» για το πώς νιώθει στην ηλικία των 50 ετών. «Όταν φτάνεις σε μια ορισμένη ηλικία, γνωρίζεις τη ζωή καλύτερα. Αυτό είναι ένα από τα διασκεδαστικά πράγματα του να γερνάς: Συνειδητοποιείς τι είναι σημαντικό στη ζωή και τι όχι».

Πηγή: skai.gr

