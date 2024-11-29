Η Sofia Vergara βρίσκεται στον μυστικό τόπο που επιλέγει για τις διακοπές της για την Ημέρα των Ευχαριστιών. Δεδομένου, δε, ότι το Casa Chipi Chipi βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα, η Λατίνα ηθοποιός δεν έχασε την ευκαιρία να επισκεφθεί την παραλία.

Φρόντισε, μάλιστα, να ενημερώσει ξανά τους followers στο Instagram αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες. Σε αυτές βλέπουμε τη σέξι ηθοποιό να ποζάρει με μπικίνι, ενώ σε κάποιες άλλες εικόνες η ίδια είναι περιτριγυρισμένη από συγγενείς και φίλους.

Η ηθοποιός, η οποία είναι πλέον «single» μετά τον χωρισμό της από τον Justin Saliman, δείχνει να είναι ιδιαίτερα χαρούμενη. Η κριτής του «America's Got Talent» είχε μιλήσει στο «E! News» για το πώς νιώθει στην ηλικία των 50 ετών. «Όταν φτάνεις σε μια ορισμένη ηλικία, γνωρίζεις τη ζωή καλύτερα. Αυτό είναι ένα από τα διασκεδαστικά πράγματα του να γερνάς: Συνειδητοποιείς τι είναι σημαντικό στη ζωή και τι όχι».

Πηγή: skai.gr

