Η Kendall Jenner ποζάρει τόπλες για το brand Calzedonia. Το 29χρονο supermodel της «Vogue» δείχνει, πραγματικά, πανέμορφη. Η μεγαλύτερη αδελφή της Kylie Jenner ήταν σκυμμένη -για να κρύψει το στήθος της- ενώ βρισκόταν σε ένα στούντιο με λευκό φόντο.

Η ίδια δημοσίευσε κάποιες φωτογραφίες της στο Instagram και οι θαυμαστές της την αποθέωσαν. Παρά τη φήμη και την επιτυχία της, η Κένταλ έχει επανειλημμένα πει ότι η δημοσιότητα είναι ένα κομμάτι του εαυτούς της που δεν την ενδιαφέρει. «Υπήρξαν πολλές συγκεκριμένες στιγμές που σκέφτηκα: “Τι συμβαίνει, αξίζει όλο αυτό;”», έχει πει πολλές φορές σε συνεντεύξεις της.

Εν τω μεταξύ, το διάσημο μοντέλο έχει αποκαλύψει ότι αντιμετωπίζει θέματα άγχους από τότε που ήταν παιδί. Ωστόσο, η σταρ της πασαρέλας πρόσφατα ανέφερε ότι πλέον έχει μάθει να διαχειρίζεται το άγχος της και είναι πιο αισιόδοξη για την καριέρα της.

«Στην καριέρα μου αυτή τη στιγμή αισθάνομαι πραγματικά σταθερή, πραγματικά αισιόδοξη, αλλά έχω περάσει και πολύ δύσκολα. Δεν ήμουν ο εαυτός μου και οι φίλοι μου το έβλεπαν. Ήμουν πιο θλιμμένη και πιο αγχωμένη από ότι συνήθως», είπε το μοντέλο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.