Η Σίντνεϊ Σουίνι επέστρεψε πιο εντυπωσιακή από ποτέ στη νέα καμπάνια της «American Eagle», ποζάροντας με βαθύ ντεκολτέ, χαμηλοκάβαλα τζιν και σύνολα που αναδεικνύουν τη γυμνασμένη σιλουέτα της.

Η 28χρονη ηθοποιός δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram σειρά φωτογραφιών από τη νέα διαφημιστική συνεργασία της με τη γνωστή εταιρεία ένδυσης, αποδεικνύοντας ότι παραμένει ένα από τα ισχυρότερα επικοινωνιακά «χαρτιά» της. Στην πιο αποκαλυπτική λήψη, η πρωταγωνίστρια του «The Housemaid» εμφανίζεται με ένα λευκό τοπ με βαθύ ντεκολτέ και ένα μπλε τζιν που κατεβαίνει χαμηλά στους γοφούς της.

Oh, she's back. Sydney Sweeney for American Eagle. pic.twitter.com/PqPAvEUa7W — Sweeney NEWS (@sweeneyarchives) July 23, 2026

Το σύνολο αφήνει ακάλυπτη τη μέση της και αναδεικνύει τους γυμνασμένους κοιλιακούς της, με τη φωτογραφία να συγκεντρώνει μέσα σε λίγη ώρα χιλιάδες αντιδράσεις από τους διαδικτυακούς της ακολούθους. «Είναι η εποχή των χαμηλοκάβαλων», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, προαναγγέλλοντας την επιστροφή μιας από τις χαρακτηριστικότερες τάσεις της μόδας των αρχών της δεκαετίας του 2000.

Ξυπόλυτη και ντυμένη στα τζιν

Η ηθοποιός δημοσίευσε επιπλέον φωτογραφίες στις ιστορίες του Instagram, παρουσιάζοντας διαφορετικά κομμάτια από τη νέα συλλογή της «American Eagle». Σε μία από τις εικόνες εμφανίζεται ξυπόλυτη, φορώντας κοντό τζιν μπουφάν και ασορτί παντελόνι. Σε άλλη λήψη χαμογελά στον φωτογραφικό φακό με ένα σύνολο από τζιν, ενώ πόζαρε επίσης με ένα φαρδύ ριγέ πουλόβερ και ανοιχτόχρωμο σκισμένο παντελόνι.

Η «American Eagle» φαίνεται να επενδύει ξανά τόσο στη δημοφιλία όσο και στην ισχυρή διαδικτυακή παρουσία της ηθοποιού, επιδιώκοντας να προκαλέσει ανάλογο ενδιαφέρον με εκείνο που είχε δημιουργήσει η προηγούμενη καμπάνια της. Η πρώτη μεγάλη συνεργασία της Σίντνεϊ Σουίνι με την εταιρεία προκάλεσε έντονες συζητήσεις, καθώς βασίστηκε σε ένα λογοπαίγνιο ανάμεσα στις αγγλικές λέξεις για τα «τζιν» και τα «γονίδια».

Η καμπάνια γνώρισε τεράστια απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 150 εκατομμύρια προβολές. Παράλληλα, προσέλκυσε περίπου ένα εκατομμύριο νέους πελάτες, ενώ αρκετά από τα προϊόντα που φορούσε η ηθοποιός εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες. Η επιτυχία της διαφημιστικής καμπάνιας αποτυπώθηκε και στη χρηματιστηριακή πορεία της εταιρείας, καθώς η μετοχή της «American Eagle» κατέγραψε σημαντική άνοδο μετά την παρουσίασή της.

Πηγή: skai.gr

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