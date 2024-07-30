Sinead O’Connor: Πέθανε λόγω χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας και άσθματος

Τα ακριβή αίτια θανάτου της Σινέντ Ο΄ Κόνορ αποκαλύφθηκαν ένα χρόνο μετά τον θάνατό της. Η Ιρλανδή τραγουδίστρια βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της από την αστυνομία στις 26 Ιουλίου, πέρυσι, σε ηλικία 56 ετών.

Η κηδεία της έγινε σε τελετή στην πόλη Μπρέι της Ιρλανδίας τον περασμένο Αύγουστο, με τον Μπομπ Γκέλντοφ και τον Μπόνο, μεταξύ εκείνων, που απέτισαν φόρο τιμής στην τραγουδίστρια.

Οι ιατροδικαστές επιβεβαίωσαν τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους ότι η Σινέντ Ο’ Κόνορ πέθανε από φυσικά αίτια, αλλά τώρα έγιναν γνωστά τα ακριβή αίτια του θανάτου της. Σύμφωνα με την Irish Independent, το πιστοποιητικό θανάτου (που καταχωρίστηκε από τον πρώην σύζυγό της Τζον Ρέινολντς) αναφέρει ότι η Ο’ Κόνορ πέθανε λόγω χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) και άσθματος.

Το πιστοποιητικό ανέφερε επίσης ότι η τραγουδίστρια φέρεται να έπασχε επίσης από «λοίμωξη της κατώτερης αναπνευστικής οδού». Ο θάνατος της Σινέντ Ο' Κόνορ πιστοποιήθηκε από τον Τζούλιαν Μόρις, ανώτερο ιατροδικαστή για το νότιο Λονδίνο, μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας χωρίς έρευνα.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας τριών δεκαετιών, η τραγουδίστρια γνώρισε παγκόσμια επιτυχία με τη διασκευή το 1990 του τραγουδιού του Prince «Nothing Compares 2 U», το οποίο την έφερε στο προσκήνιο, μερικές φορές ενάντια στις επιθυμίες της. Ήταν επίσης για την ακτιβιστική της δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών και κατά του ρατσισμού.

