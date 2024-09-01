Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ, ενώνεται αυτή την ώρα με τα δεσμά του γάμου με την γυναίκα της ζωής του και μητέρα των τριών παιδιών του, Μαράια.

Ο glamour γάμος με τους υψηλούς προσκεκλημένους πραγματοποιείται στο μαγευτικό Costa Navarino όπου εδώ και τρεις ημέρες το ζευγάρι γιορτάζει την ιδιαίτερα αυτή στιγμή της ζωής του μαζί με καλούς του φίλους. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Χρήστο Στρατουλάκο η τελετή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το απόγευμα, στις 18:30 αναμένεται να δοθεί και η δεξίωση.

Στην τελετή του γάμου δίνουν το παρόν VIP καλεσμένοι από τον αθλητικό χώρο ενώ το βράδυ του Σαββάτου έφτασε στη Μεσσηνία και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Από χθες βρίσκεται επίσης στη Μεσσηνία ο Λεμπρόν Τζέιμς το αεροπλάνο του οποίου προσγειώθηκε το μεσημέρι στο Άκτιο. Ο ίδιος, αποδέχθηκε με χαρά την πρόσκληση του Γιάννη, θεωρώντας την τιμητική, και με χαρά επισκέφτηκε τη χώρα μας. Παρούσα και η Σερένα Ουίλιαμς.

Από την Παρασκευή βρίσκεται στην Μεσσηνία και ένας από τους καλύτερούς φίλους και συμπαίκτες του Γιάννη στο Μιλγουόκι, ο Κρις Μίντλετον, που θα είναι και κουμπάρος στον γάμο και «πιάστηκε» το απόγευμα να κάνει τις βόλτες τους στην Πύλο παρέα με τους πρώην συμπαίκτες Γουέσλι Μάθιους και Τζρου Χόλιντεϊ.

Παρών είναι και ο Έλληνας χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού, Εμμανουήλ Καραλής ενώ από την Παρασκευή βρίσκεται στην Μεσσηνία και ο Βασίλης Σπανούλης με τη σύζυγο του και τα παιδιά του, όπου και παρευρέθηκαν στο pre wedding party.

Μετά την ολοκλήρωση του γάμου, το ζευγάρι αναμένεται να ξεναγήσει τους VIP καλεσμένους του στην Πύλο.

Οι καλεσμένοι του ζευγαριού είναι περίπου 200 εκ των οποίων τουλάχιστον 30 θεωρούνται πολύ υψηλοί προσκεκλημένοι. Επίσης, το ζευγάρι έχει καλέσει στο γάμο του και λίγα άτομα από την γειτονιά του Γιάννη Αντετοκούνμπο, τα Σεπόλια που τον βοήθησαν τα πρώτα δύσκολα χρόνια της πορείας του τον ίδιο και τους γονείς του.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Σάββατο με το ζευγάρι έδωσε ένα ακόμη πάρτυ για τους καλεσμένους του το επωνομαζόμενο «Nigerian Party» με ανάλογες παραδοσιακές ενδυμασίες και θέμα τη δεύτερη πατρίδα του 29χρονου σταρ του NBA. Ειδικότερα, οι καλεσμένοι κλήθηκαν να ντυθούν με παραδοσιακές νιγηριανές ενδυμασίες, δίνοντας μια ξεχωριστή πολιτιστική νότα στην εκδήλωση.

