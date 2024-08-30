Αποκλειστικά πλάνα από τον λαμπερό γάμο του Γιάννη Αντετοκούνμπο με την αγαπημένη του Μαράια στην Καλαμάτα εξασφάλισε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Χρήστος Στρατουλάκος.

Ο άσος του NBA με τους Μιλγουόκι Μπακς και διεθνής θα παντρευτεί την επί 10 χρόνια σύντροφό του και μητέρα των παιδιών του την Κυριακή, 1η Σεπτεμβρίου, στο «Costa Navarino».

Ντυμένοι στα λευκά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η καλή του έφθασαν από τον όρμο του Ναβαρίνου στην προκυμαία με ένα σκάφος, με τις εικόνες να είναι ειδυλλιακές.

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν την Παρασκευή με ένα pre wedding party στο πολυτελές ξενοδοχείο, όπου όλοι φορούν λευκά ρούχα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Το Σάββατο θα υπάρχει μία νιγηριανή τελετή - καθότι έτσι θέλει να τιμήσει τη χώρα καταγωγής του ο Greek Freak - ενώ η γαμήλια τελετή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή.

Από την Πέμπτη, η κίνηση στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς από χθες καταφθάνουν αεροπορικώς οι περίπου 200 καλεσμένοι του ζευγαριού, κυρίως από το εξωτερικό, με λίαρ τζετ και ελικόπτερα.

Την Πέμπτη το απόγευμα έφτασαν στο αεροδρόμιο οι τέσσερις ιδιοκτήτες των Μπακς, αναμένονται επίσης πολλοί μεγάλοι αστέρες του ΝΒΑ, όπως ο Λεμπρόν Τζειμς.

Πολλοί άλλοι συμπαίκτες και φίλοι του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα καταφθάσουν τις επόμενες ώρες.

Καλεσμένοι στον γάμο είναι επίσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του, Μαρέβα.

Σίγουρη θα πρέπει να θεωρείται η παρουσία συμπαικτών του Γιάννη από την Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ, αλλά και αθλητές που έχουν συνυπάρξει με τα αδέλφια Αντετοκούνμπο στα πρώτα χρόνια στον Φιλαθλητικό.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.