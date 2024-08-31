Αντίστροφη μέτρηση για τον γάμο της χρονιάς, όπου αύριο Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα ενώσει τη ζωή του με την εκλεκτή της καρδιάς του και μητέρα των τριών παιδιών του Μαράια Ριντλσπρίγκερ.

Όλα τα φώτα είναι στραμμένα στο Costa Navarino, όπου απόψε θα λάβει χώρα το επωνομαζόμενο «Nigerian Party» με ανάλογες παραδοσιακές ενδυμασίες και θέμα τη δεύτερη πατρίδα του 29χρονου σταρ του NBA. Ειδικότερα, οι καλεσμένοι θα ντυθούν με παραδοσιακές νιγηριανές ενδυμασίες, δίνοντας μια ξεχωριστή πολιτιστική νότα στην εκδήλωση. Αυτή η ημέρα αναμένεται να είναι γεμάτη χρώμα και παράδοση, αποτελώντας μια ιδιαίτερη εμπειρία για όλους τους παρευρισκόμενους.

Ήδη από χθες, Παρασκευή έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις με ένα pre wedding party στο πολυτελές ξενοδοχείο, όπου όλοι οι καλεσμένοι αλλά και οι μελλόνυμφοι φορούσαν λευκά ρούχα. Ντυμένοι στα λευκά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η καλή του έφθασαν από τον όρμο του Ναβαρίνου στην προκυμαία με ένα σκάφος, με τις εικόνες να είναι ειδυλλιακές.

Περίπου 200 καλεσμένοι του ζευγαριού αναμένεται να δώσουν το «παρών» στον γάμο του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της αγαπημένης του Μαράια, κυρίως από το εξωτερικό, οι οποίοι καταφθάνουν σταδιακά με λίαρ τζετ και ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Χρήστο Στρατουλάκο, μεταξύ των καλεσμένων στον «λευκό χορό» χθες ήταν και ο Βασίλης Σπανούλης με τη σύζυγο του και τα παιδιά τους, ενώ σήμερα καταφθάνουν στην Καλαμάτα μεγάλα ονόματα του αθλητισμού. Μάλιστα, το αεροπλάνο με τον Λεμπρόν Τζέιμς προσγειώθηκε το μεσημέρι στο Άκτιο και με ελικόπτερο καταφθάνει στην Μεσσηνία. Ο ίδιος, όπως ανααφέρεται, αποδέχθηκε με χαρά την πρόσκληση του Γιάννη, θεωρώντας την τιμητική, και με χαρά επισκέφτηκε τη χώρα μας.

Ήδη από χθες έχει φτάσει και ένας από τους καλύτερούς φίλους και συμπαίκτες του Γιάννη στο Μιλγουόκι, ο Κρις Μίντλετον, που θα είναι και κουμπάρος στον γάμο και «πιάστηκε» το απόγευμα να κάνει τις βόλτες τους στην Πύλο παρέα με τους πρώην συμπαίκτες Γουέσλι Μάθιους και Τζρου Χόλιντεϊ.

Πριν από λίγο έφτασε στη Μεσσηνία και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, ο οποίος θα βρίσκεται στη γαμήλια τελετή της Κυριακής, ενώ παρών θα είναι και ο Έλληνας χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού, Εμμανουήλ Καραλής.

