Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εορτασμοί για τον λαμπερό γάμο του Γιάννη Αντετοκούνμπο με την αγαπημένη του Μαράια στην Καλαμάτα που θα τελεστεί την Κυριακή, 1η Σεπτεμβρίου, στο «Costa Navarino».

Ήδη από χθες, Παρασκευή έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις με ένα pre wedding party στο πολυτελές ξενοδοχείο, όπου όλοι οι καλεσμένοι αλλά και οι μελλόνυμφοι φορούσαν λευκά ρούχα. Ντυμένοι στα λευκά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η καλή του έφθασαν από τον όρμο του Ναβαρίνου στην προκυμαία με ένα σκάφος, με τις εικόνες να είναι ειδυλλιακές.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Χρήστο Στρατουλάκο, μεταξύ των καλεσμένων στον «λευκό χορό» χθες ήταν και ο Βασίλης Σπανούλης με τη σύζυγο του και τα παιδιά τους ενώ από σήμερα αναμένεται να καταφθάνουν στην Καλαμάτα μεγάλα ονόματα του αθλητισμού όπως ο Λεμπρόν Τζειμς, η Σερένα Γουίλιαμς και πολλοί συναθλητές του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μπακς. Ήδη από χθες έχει φτάσει και ένας από τους καλύτερούς του φίλους ο Κρις Μίντλετον που είναι μαζί από την πρώτη στιγμή.

Περίπου 200 καλεσμένοι του ζευγαριού, αναμένεται να δώσουν το παρόν στο γάμο Γιάννη Αντετοκούνμπο και της αγαπημένης του Μαράιας κυρίως από το εξωτερικό, οι οποίοι καταφθάνουν σταδιακά με λίαρ τζετ και ελικόπτερα.

Ο γάμος θα τελεστεί την Κυριακή και θα ακολουθήσει γαμήλια δεξίωση.

Καλεσμένος είναι και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα οι οποία δεν αποκλείεται να δώσουν το παρόν την Κυριακή στην τελετή.

