Κωνσταντίνα Κομμάτα: Ανακοίνωσε τη δεύτερη εγκυμοσύνη της

ο δεύτερό τους παιδί περιμένουν η Κωνσταντίνα Κομμάτα και ο πρώην διεθνής ποδοσφιαριστής Γιώργος Σαμαράς και 10 περίπου ημέρες μετά την αποκάλυψη από την RεalLife, η ηθοποιός το αποκάλυψε η ΄ίδια με ένα ποστ με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της στην πισίνα.

Με μια συλλογή φωτογραφιών από το καλοκαίρι τους να συνοδεύει την αποκάλυψη η Κωνσταντίνα Κομμάτα που βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη ακολούθησε ακριβώς την ίδια απόφαση που είχε πάρει και στην πρώτη της εγκυμοσύνη. Να το πει όταν πια φτάσει στον 6ο.

«Όσο μεγαλώνει η Ιωάννα σκέφτομαι ακόμα ένα παιδί. Ονειρεύομαι μια μεγάλη οικογένεια. Είναι ένα εύκολο παιδί αν και μαθαίνω ότι δεν είναι όλα τα παιδιά εύκολα. Είμαι έτοιμη», είχε δηλώσει πριν λίγους μήνες η Κωνσταντίνα Κομμάτα σε συνέντευξή της. Ίσως να ήξερε ότι είναι ήδη έγκυος, ίσως και όχι πάντως σίγουρα τόσο εκείνη, όσο και ο Γιώργος Σαμαράς πλέουν σε πελάγη ευτυχία και σε λίγους μήνες η τρίχρονη κόρη τους Ιωάννα θα αποκτήσει αδερφάκι.

Πηγή: WomenOnly

