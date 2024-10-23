Η Christina Aguilera μίλησε για το παρελθόν της στη μόδα και αποκάλυψε ότι έχει μετανιώσει για κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι αυτά που νομίζετε.

Η τραγουδίστρια του «Beautiful» μίλησε με τη Βρετανίδα μουσικό Raye, σε μια συνέντευξη για το περιοδικό «Rolling Stone», ενώ και οι δύο αναφέρθηκαν στα προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει στη μουσική βιομηχανία και τι θαυμάζουν η μία στην άλλη. Οι δύο γυναίκες μουσικοί συζήτησαν, επίσης, τις διαφορετικές ενδυματολογικές τους επιλογές στη σκηνή, συμπεριλαμβανομένων των και των υποδημάτων.

«Έχω ήδη καταστρέψει τόσο πολύ τα πόδια και τις πατούσες μου με όλες αυτές τις ανοησίες με τα ψηλά τακούνια», παραδέχτηκε η Christina Aguilera.

Η ποπ σταρ είχε πάντα μια προτίμηση στα πανύψηλα τακούνια καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της, είτε έδινε παραστάσεις, είτε εμφανιζόταν στο κόκκινο χαλί, είτε πόζαρε για μια φωτογράφιση. Ακόμα και τώρα, η μαμά δύο παιδιών φοράει ψηλές μπότες στη σκηνή.

Σύμφωνα με τους χειρουργούς, το να φοράτε ψηλά τακούνια μπορεί να οδηγήσει σε διαστρέμματα στον αστράγαλο, πόνο στο γόνατο και στην πλάτη, σφυροδακτυλία (μόνιμη καμπτική παραμόρφωση των δακτύλων), ενώ μια έρευνα αναφέρει ότι το 71% των γυναικών βιώνουν πόνο και δυσφορία από τα τακούνια.

Ωστόσο, η ποπ σταρ εξακολουθεί να θαυμάζει τη Raye για το γεγονός ότι πέταξε τα παπούτσια της στη σκηνή και είπε: «Το αγαπώ αυτό σε σένα». Αλλά μην περιμένετε από την Christina να εγκαταλείψει σύντομα τα υποδήματα που φέρουν την υπογραφή της από τους σχεδιαστές, καθώς παραδέχτηκε: «Ποτέ δεν είχα τα κότσια να το κάνω έτσι απλά». Η Raye δεν είναι οπαδός του να φοράει τακούνια ή οποιοδήποτε είδος υποδήματος στη σκηνή, ακόμη και όταν παραλαμβάνει βραβεία.

Η Christina μίλησε, επίσης, για την αρχή της καριέρας της, όταν υπήρχε μια συγκεκριμένη αναζήτηση για μια ποπ σταρ, καθώς εκείνη την εποχή εμφανίζονταν και άλλες καλλιτέχνιδες όπως η Britney Spears, η Mandy Moore και η Jessica Simpson.

Η Christina έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις τον τελευταίο καιρό για την εμφάνισή της, καθώς φαίνεται νεότερη από ποτέ, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και αρκετά αδυνατισμένη.

Η Aguilera έχει μιλήσει για το πώς πέτυχε την απώλεια κιλών, όπως το ότι ακολουθεί μια καλή διατροφή και όχι «σκληρές» δίαιτες. Είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι «μισούσε να είναι σούπερ αδύνατη» και ότι άρχισε να αγκαλιάζει και να αγαπά τις καμπύλες της. Μετά από χρόνια αυξομειώσεων του σωματικού της βάρους, αυτή τη στιγμή διαθέτει ένα υπέροχο σώμα. Το μυστικό της ήταν η αφοσίωσή της σε μια υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή και ένα αυστηρό πρόγραμμα άσκησης.

Πηγή: skai.gr

