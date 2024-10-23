Ο Τζον Λένον έκανε σεξ με άλλη γυναίκα σε ένα πάρτι και η σύζυγός του, Γιόκο Όνο, είχε στήσει αυτί και άκουγε, σύμφωνα με νέο βιβλίο. Το περιστατικό περιγράφει ο στενός φίλος του ζεύγους, Elliot Mint, στα νέα του απομνημονεύματα, «We All Shine On: John, Yoko, and Me», το οποίο κυκλοφόρησε την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2024.

«Καθ' όλη τη διάρκεια της ερωτικής συνεύρεσης, η Γιόκο Όνο καθόταν στον καναπέ, ταπεινωμένη και σιωπηλή. Και όταν οι καλεσμένοι άρχισαν να σηκώνονται αμήχανα για να φύγουν, συνειδητοποίησαν ότι τα παλτά τους βρίσκονταν στην κρεβατοκάμαρα όπου ο Τζον έκανε σεξ», έγραψε ο 79χρονος Elliot Mint.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σύζυγος του Τζον Λένον είναι μια πολύ στωική γυναίκα, αλλά αυτό που βίωνε ήταν ταπεινωτικό για την 91 πλέον Γιόκο Όνο. Ο Mintz ισχυρίζεται ότι το περιστατικό συνέβη σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη, όπου παρακολουθούσαν τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών του 1972, μεταξύ του Richard Nixon και του George McGovern.

Ο αείμνηστος θρύλος των Beatles φέρεται να τα έφτιαξε με τη μυστηριώδη γυναίκα, αφού είχε μεθύσει και είχε αναστατωθεί για την πιθανή νίκη του Νίξον. Ο Mintz είπε ότι η Γιόκο Όνο τον τιμώρησε και τον έβαλε να κοιμηθεί στον καναπέ εκείνο το βράδυ. Αργότερα φέρεται να είπε στον Mintz ότι μπορούσε να συγχωρήσει τον Lennon για την απιστία του, αλλά δεν ήταν σίγουρη αν θα ήταν σε θέση να «ξεχάσει ποτέ». Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Lennon θα είχε εξωσυζυγικές σχέσεις.

Είχε επίσης σχέση με τη βοηθό τους, May Pang, για περίπου 18 μήνες. Στο ντοκιμαντέρ του 2023, «The Lost Weekend: A Love Story», η Pang ισχυρίστηκε ότι στην αρχή η Γιόκο Όνο τους έδωσε την «ευλογία» της για να τα φτιάξουν, αλλά δεν συνειδητοποίησε ότι η σύνδεση θα οδηγούσε σε μια μακροχρόνια σχέση. «Η Γιόκο μπήκε στο γραφείο μου και μου είπε: ''Ο Τζον κι εγώ δεν τα πάμε καλά. Θέλω να βγεις μαζί του''. Η Γιόκο δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι επρόκειτο να εξελιχθεί σε μια τόσο μεγάλη ερωτική σχέση. Νόμιζε ότι θα ήταν δύο εβδομάδες και θα έφευγε».

Ο Lennon και η Ono παντρεύτηκαν τον Μάρτιο του 1969. Το δυναμικό δίδυμο ήταν μαζί μέχρι που ο Lennon δολοφονήθηκε τον Δεκέμβριο του 1980 -σε ηλικία 40 ετών- από τον εμμονικό θαυμαστή Mark David Chapman. Το ζευγάρι απέκτησε το 1975 έναν γιο, τον Sean Ono Lennon, σήμερα 49 ετών. Ο τραγουδιστής έχει έναν ακόμη γιο, τον Julian Lennon, σήμερα 61 ετών, με την πρώτη του σύζυγο, Cynthia Lennon, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1962 έως το 1968.

Πηγή: skai.gr

