Ο Ζεράρ Πικέ κατηγόρησε τη Σακίρα ότι δεν ήταν απόλυτα ειλικρινής σχετικά με τον χωρισμό τους, σε μια σπάνια συνέντευξη για το θέμα, σχεδόν, δύο χρόνια μετά τον χωρισμό τους. Η 47χρονη Σακίρα ανακοίνωσε ότι χώρισε με τον πρώην αστέρα της Μπαρτσελόνα τον Ιούνιο του 2022, εν μέσω φημών ότι την απατούσε μετά από 11 χρόνια σχέσης και έχοντας αποκτήσει δύο παιδιά μαζί.

Η Κολομβιανή σταρ συνέχισε έκτοτε να τον χαρακτηρίζει «Voldemort», μεταξύ άλλων προσβολών, στη μουσική της. Τώρα ο 37χρονος Πικέ είναι με την 25χρονη Clara Chia Marti και επιμένει ότι είναι πολύ ευτυχισμένος μαζί της. «Στο τέλος, η αλήθεια ή ό,τι συμβαίνει ή συνέβη δεν λέγεται με τον τρόπο που λέγεται. Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό», δήλωσε ο Pique στο CNN.

«Το καλύτερο είναι ότι στο τέλος περιβάλλομαι από τους αγαπημένους μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τους ανθρώπους που πραγματικά με γνωρίζουν. Ξέρουν ποιος είμαι και τι έχω κάνει και αυτό μου προσφέρει ηρεμία. Είμαι πολύ ευτυχισμένος, περνάω υπέροχα και αισθάνομαι προνομιούχος. Η ζωή που έχω ζήσει, τα υπέροχα παιδιά μου και η οικογένειά μου, οι φίλοι ζωής που έχω, από το σχολείο ακόμα, με κάνουν να νιώθω καλά».

Ο Πικέ και η Σακίρα απέκτησαν μαζί δύο γιους, τον Μίλαν, 11 ετών, και τον Σάσα, εννέα ετών. Το 2022, η ισπανική «El Periodico» ανέφερε ότι το ζευγάρι ζούσε χωριστά, αφού η ποπ σταρ έδιωξε τον Πικέ από το σπίτι της οικογένειας. Υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα τότε που υποστήριζαν ότι η Σακίρα ανακάλυψε την υποτιθέμενη απιστία του από ένα βάζο μαρμελάδας που είχε καταναλωθεί όσο εκείνη έλειπε. Η Shakira φέρεται να ήταν η μόνη που έτρωγε μαρμελάδα φράουλα.

Το καλοκαίρι του 2023, ο Pique φέρεται να μετακόμισε με τη Clara Chia, στο σπίτι που είχε μοιραστεί με τη Shakira όταν εκείνη πήγε για πρώτη φορά στη Βαρκελώνη. Τον Ιανουάριο του 2023, εμφανίστηκε βίντεο που φέρεται να δείχνει τη νέα φίλη του Πικέ στο οικογενειακό σπίτι του ποδοσφαιριστή πριν από τον χωρισμό του από τη Σακίρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.