Η Shakira είναι σέξι στο νέο της βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Soltera», το οποίο δημοσίευσε στο Instagram. Η διάσημη καλλιτέχνιδα εμφανίστηκε πάνω σε ένα γιοτ να χορεύει με τις φίλες της, φορώντας ένα μπικίνι.
Η 47χρονη τραγουδίστρια έδειχνε ιδιαίτερα αδύνατη, κάτι που σχολιάστηκε και από τους θαυμαστές της.
«Έχω το δικαίωμα να παρεκτρέπομαι/ Να περνάω καλά/ Είμαι μόνη μου και τώρα μπορώ να κάνω ό,τι θέλω/ Είναι ωραίο να είσαι μόνη σου», τραγουδάει η Σακίρα.
Στο βίντεο κλιπ συμμετέχουν οι Anitta και Danna Paola, Lele Pons, Winnie Harlow και Natty Natasha, ενώ το «κρυφό της χαρτί» είναι ο Bizzarap.
Το «Soltera» είναι από το τελευταίο άλμπουμ της Shakira, «Las Mujeres Ya No Lloran», το οποίο έφτασε στο Νο. 1 των Top Latin Albums και Latin Pop Albums. Αυτό έρχεται μετά τη δήλωση της Shakira ότι «περνάει καλά» ως ελεύθερη γυναίκα. Η τραγουδίστρια της ποπ χώρισε από τον πρώην ποδοσφαιριστή, Gerard Pique, το 2022, αλλά η ίδια τραγουδά στο νέο της κομμάτι ότι απολαμβάνει την ελευθερία της.
