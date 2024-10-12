Στη δεκαετία του 2000, η Felicity Huffman ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στην τηλεόραση χάρη στους ρόλους της στις σειρές «Desperate Housewives» και «American Crime». Είναι, επίσης, η ηθοποιός που «γεύτηκε» πώς είναι να βρίσκεσαι πίσω από τα σίδερα της φυλακής.

Η Huffman δεν πέρασε πολύ καιρό πίσω από τα κάγκελα -μόλις 11 ημέρες- αλλά ήταν αρκετό για να βλάψει ανεπανόρθωτα την καριέρα της, όπως είχε αποκαλύψει η ίδια στην εφημερίδα «Guardian». Είναι μία μόνο από μια μακρά λίστα διασημοτήτων που κάποια στιγμή, πριν ή μετά τον θρίαμβό τους, ανακάλυψαν ότι η διάπραξη εγκλημάτων έχει συνέπειες…

Felicity Huffman

Χρόνος φυλάκισης: 11 ημέρες

Η ιστορία της Felicity Huffman θα μπορούσε να είναι βγαλμένη από τον χαρακτήρα που υποδυόταν, τη Lynette Scavo, στο «Desperate Housewives». Θέλοντας να πετύχει με χρήματα αυτό που η κόρη της δεν κατάφερε με τις δικές της δυνάμεις, η Χόφμαν έγινε το πιο προβεβλημένο πρόσωπο της επιχείρησης «Varsity Blues» -της έρευνας για τα 25 εκατ. δολάρια που καταβλήθηκαν σε δωροδοκίες για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στα πιο διάσημα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, εκείνα τα κολέγια που υποτίθεται ότι δέχονται μόνο αριστούχους. Η ηθοποιός πλήρωσε περισσότερα από 15.000 δολάρια για να «βελτιώσει» τα αποτελέσματα των εξετάσεων της μεγαλύτερης κόρης της.

«Ένιωσα ότι έπρεπε να δώσω στην κόρη μου μια ευκαιρία για ένα μέλλον. Ήταν το μέλλον της κόρης μου, πράγμα που σήμαινε ότι έπρεπε να παραβώ τον νόμο», είχε δηλώσει στο ABC News.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η ηθοποιός δήλωσε ότι η κόρη της δεν γνώριζε τίποτα για την υπόθεση. Στο τέλος, η Huffman δήλωσε ένοχη. Καταδικάστηκε σε 14 ημέρες φυλάκιση, ένα έτος αναστολή και 250 ώρες κοινωνικής εργασίας, εκτός από πρόστιμο 30.000 δολαρίων. Από τις προβλεπόμενες 14 ημέρες, πέρασε μόνο τις 11 στη φυλακή. Μόλις μιάμιση εβδομάδα, αλλά μια ολόκληρη ζωή όσον αφορά στη ζημιά που προκάλεσε στη φήμη της.

Robert Downey Jr.

Χρόνος φυλάκισης: 18 μήνες

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, ο Robert Downey Jr. έμπλεξε σε τόσους μπελάδες, που ήταν πιο συνηθισμένο να τον βλέπουμε να χαμογελάει σε φωτογραφίες συλλήψεων παρά στο κόκκινο χαλί. «Έμαθε» τα ναρκωτικά από τον πατέρα του όταν ήταν μόλις έξι ετών και το ποινικό του μητρώο είναι ιδιαίτερα πλούσιο: κατοχή όπλων και ναρκωτικών, χρήση ναρκωτικών σε δημόσιους χώρους, παραβίαση της επιτήρησης, ακόμη και για διάρρηξη στην ιδιοκτησία των γειτόνων των γονιών του και για ύπνο στο κρεβάτι του μικρού τους γιου.

Το πιο σοβαρό περιστατικό συνέβη το 1996, όταν συνελήφθη να μεταφέρει ηρωίνη, κοκαΐνη και ένα άδειο Magnum. Καταδικάστηκε σε τριετή αναστολή και αναγκάστηκε να υποβληθεί σε υποχρεωτικές εξετάσεις για ναρκωτικά, τις οποίες παρέλειπε τακτικά, με αποτέλεσμα να περάσει έξι μήνες στη φυλακή. Δεν πήρε το μάθημά του. Το 1999, παρέλειψε ένα ακόμη τεστ ναρκωτικών και αυτή τη φορά καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκιση, αν και τελικά πέρασε λιγότερο από ένα χρόνο πίσω από τα κάγκελα. «Μπορούσες να νιώσεις το κακό στον αέρα [...] ήταν σαν να βρισκόσουν σε μια πραγματικά κακή γειτονιά», δήλωσε στο podcast «Armchair Expert» του Dax Shepard. «Δεν υπήρχαν ευκαιρίες εκεί. Υπήρχαν μόνο απειλές».

Η ζωή μετά τη φυλακή: Το γεγονός ότι η αλλοπρόσαλλη ζωή του δεν έχει επηρεάσει υπερβολικά την καριέρα του οφείλεται στον μεγάλο επαγγελματισμό του στο πλατό. Παρ' όλες τις ατασθαλίες του δεν έχει χάσει ποτέ γύρισμα, ούτε έχει τσακωθεί με τους συμπρωταγωνιστές του, οι οποίοι τον στήριζαν πάντα άνευ όρων. Ο Ντάουνι έγινε ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς στο Χόλιγουντ και η ραχοκοκαλιά του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel.

Mark Wahlberg

Χρόνος φυλάκισης: 45 ημέρες

Όταν αυτοαποκαλούνταν «Marky Mark» και ήταν ράπερ και μοντέλο, ήταν ο επίσημος κακός της βιομηχανίας του θεάματος. Στη δεκαετία του 1990, έγινε γνωστός όταν εμφανίστηκε με εσώρουχα στην εμβληματική διαφήμιση της Calvin Klein. Ο Γουόλμπεργκ δεν υποκρινόταν: ήταν μέλος συμμορίας από την ηλικία των 13 ετών.

Στα 13 του χρόνια, μαζί με τους φίλους του πέταξαν πέτρες και φώναξαν ρατσιστικές ύβρεις σε μια εκδρομή μαύρων μαθητών. Μερικά χρόνια αργότερα, επιτέθηκε σε δύο Βιετναμέζους για να κλέψει ένα κιβώτιο μπύρας. Έσπασε ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ στο κεφάλι του ενός, ενώ φώναζε βρισιές και χτύπησε τον άλλο στο πρόσωπο με τέτοια σφοδρότητα που τυφλώθηκε από το ένα μάτι. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών, αλλά πέρασε μόνο 45 ημέρες σε σωφρονιστικό κατάστημα. Μια εμπειρα που του άλλαξε τη ζωή. «Συνειδητοποίησα ποια ήταν τα θετικά πράγματα που θα με βοηθούσαν να είμαι επιτυχημένος, να έχω μέλλον, την ελευθερία μου, μια καριέρα και μια οικογένεια. Ήταν όταν ανέκτησα την πίστη μου, πήγα ξανά στην εκκλησία και άρχισα να εργάζομαι ως παραγωγικό μέλος της κοινότητάς μας», είχε δηλώσει ο ίδιος σε συνέντευξή του.

Σήμερα, ο Γουόλμπεργκ είναι ένας ευσεβής καθολικός και αφοσιωμένος οικογενειάρχης που έχει εδραιώσει τη θέση του στο Χόλιγουντ χάρη σε ταινίες όπως το «Boogie Nights», για το οποίο κέρδισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ (αν και τώρα μετανιώνει που πήρε τον ρόλο), το «Ted» και το «Transformers». Το πρώην κακό παιδί που έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός στο Χόλιγουντ είναι επίσης ένας έμπειρος παραγωγός, όπως απέδειξε με έργα όπως το «Entourage» ή το «Boardwalk Empire». Ο Γουόλμπεργκ είναι επίσης ένας παθιασμένος επιχειρηματίας. Το όνομά του βρίσκεται πίσω από μια αλυσίδα χάμπουργκερ, γυμναστήρια, αθλητικά ρούχα, ακόμη και εμφιαλωμένο νερό.

Wesley Snipes

Χρόνος φυλάκισης: δυόμισι χρόνια

Είχε ό,τι χρειαζόταν για να γίνει ένας από τους μεγάλους αστέρες του 21ου αιώνα. Απέδειξε την αξία του ως ήρωας δράσης στα «Demolition Man» και «Passenger 57» και έδειξε ότι μπορούσε να κάνει κωμωδία σε ταινίες όπως το «White Men Can't Jump» και «To Wong Foo». Αλλά κανένας ρόλος δεν τον έκανε πιο διάσημο από το «Blade» (1998), όπου υποδύθηκε έναν κυνηγό βαμπίρ.

Αλλά η δημοτικότητά του δεν έπαιξε κανένα απολύτως ρόλο στο να γίνει πολλές φορές πρωτοσέλιδο για την κακή του συμπεριφορά. Η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε ότι τη φλέρταρε και προσπάθησε να τη φιλήσει, ενώ γύριζαν το «Money Train». Ο ηθοποιός δεν πήρε καλά την απόρριψη. Ούτε ήταν πολύ φιλόξενος στον Ράιαν Ρέινολντς στο «Blade: Trinity». Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αρνήθηκε να του μιλήσει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος που ο Snipes πήγε στη φυλακή. Το 2008, ο ηθοποιός καταδικάστηκε σε 36 μήνες πίσω από τα κάγκελα, επειδή δεν υπέβαλε τις φορολογικές του δηλώσεις μεταξύ 1999 και 2004. Χρωστούσε περίπου 2 εκατ. δολάρια σε φόρους. Ο Snipes εξέτισε την ποινή του σε ομοσπονδιακή φυλακή στην Πενσυλβάνια. Αποφυλακίστηκε το 2013, αφού πέρασε δυόμισι χρόνια στη φυλακή.

Lindsay Lohan

Χρόνος φυλάκισης: 14 ημέρες

Ταινίες όπως «The Parent Trap» την έκαναν ένα από τα υποσχόμενα αστέρια της Disney, ταινίες όπως το «Freaky Friday» τη μετέτρεψαν σε εφηβικό είδωλο, ενώ το «A Prairie Home Companion», όπου συμπρωταγωνίστησε με τη Meryl Streep, επιβεβαίωσε τη θέση της στο Χόλιγουντ. Αλλά τα νυχτερινά καμώματα της Lohan μπήκαν στη μέση και στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 2000 ήταν μέρος της αγαπημένης τριάδας των παπαράτσι, μαζί με τη Paris Hilton και τη Britney Spears.

Μέχρι τότε, δεν ήταν πια η Lindsay Lohan, ήταν η «LiLo». Η μάχη της με τον εθισμό, τα συχνά τροχαία ατυχήματα και το γεγονός ότι ήταν αμφιφυλόφιλη την έκαναν να «φιγουράρει» στην πρώτη σελίδα των ταμπλόιντ. Τον Μάιο του 2007, συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Δύο μήνες αργότερα, συνελήφθη ξανά για κατοχή κοκαΐνης. Αυτή ήταν η αρχή μιας σειράς συλλήψεων, παραμονών σε κέντρα αποτοξίνωσης και παραβιάσεων της αναστολής της. Εμφανίστηκε στο δικαστήριο περισσότερες από 20 φορές και παραβίασε την αναστολή της σε τέσσερις περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να της επιβληθεί ποινή φυλάκισης έξι μηνών. Λόγω του υπερπληθυσμού στις γυναικείες φυλακές της Καλιφόρνιας, έμεινε πίσω από τα κάγκελα μόνο για δύο εβδομάδες. Πέρασε άλλες 35 ημέρες σε κατ' οίκον περιορισμό και έκανε 60 ημέρες κοινωφελούς εργασίας στο νεκροτομείο της κομητείας του Λος Άντζελες.

Danny Trejo

Φυλάκιση: 11 χρόνια

Έχει περισσότερους από 400 τίτλους στη βάση δεδομένων ταινιών IMDB. Ίσως το όνομά του να λέει λιγότερα από το ταλαιπωρημένο πρόσωπό του και τα επιβλητικά τατουάζ -μια εμφάνιση που σημαίνει ότι σχεδόν αποκλειστικά υποδύεται εγκληματίες ή φυλακισμένους. Πράγματι, υπήρξε φυλακισμένος στην πραγματική ζωή, όπως διηγείται το ντοκιμαντέρ «Inmate #1: The Rise of Danny Trejo».

Ο Trejo άρχισε να κάνει χρήση σκληρών ναρκωτικών όταν ήταν ακόμη παιδί και τη δεκαετία του 1960 μπαινόβγαινε αρκετές φορές στη φυλακή, για διαφορετικές κατηγορίες. Μετά από μια ένοπλη ληστεία, πέρασε 11 χρόνια στο Σαν Κουέντιν, όπου έγινε ο καλύτερος πυγμάχος της φυλακής.

Μετά την έξοδό του από τη φυλακή αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή του. Εργάστηκε ως κηπουρός, εργοδηγός και κομπάρσος. Ήταν στα γυρίσματα, όταν ο Έρικ Ρόμπερτς -αδελφός της Τζούλια Ρόμπερτ- του ζήτησε να γίνει προπονητής πυγμαχίας για την ταινία «Runaway Train». Η δουλειά του ήταν τόσο εντυπωσιακή, που οι σκηνοθέτες και οι υπεύθυνοι για τα κάστινγκ άρχισαν να τον προτείνουν όλο και περισσότερο. Έκτοτε, έχει επιστρέψει στη φυλακή μόνο για να δίνει ομιλίες και να εμπνέει τους νέους τονίζοντας ότι «δεν έχει σημασία από πού ξεκινάς, αλλά πού τελειώνεις».

Πηγή: skai.gr

