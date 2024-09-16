Η Σακίρα βιντεοσκοπήθηκε να αποχωρεί απότομα από τη σκηνή, αφού κάποιοι θαυμαστές φάνηκε να τραβούν βίντεο κάτω από το φόρεμά της. Μάλιστα, υπάρχουν και σχετικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την απρεπή συμπεριφορά των συγκεκριμένων ανθρώπων.

Το περιστατικό συνέβη όταν η Σακίρα ανέβηκε στη σκηνή του LIV, στο Μαϊάμι, και άρχισε να χορεύει το νέο της single με τίτλο «Soltera».

Shakira leaves the stage after people were filming under her dress whilst she was dancing to her new single. People are GROSS. pic.twitter.com/AxlBw6yFZL — FEIM (@FeimM_) September 15, 2024

Η διάσημη καλλιτέχνιδα κάποια στιγμή σταμάτησε να χορεύει καθώς κρατούσε τη φούστα της και με τα δύο χέρια και κούνησε το κεφάλι της στους θαυμαστές, ενώ έκανε μια χειρονομία, ότι είχε δει τι συνέβαινε. Στη συνέχεια η Shakira έφυγε ενοχλημένη από τη σκηνή, χωρίς, ωστόσο, να υπάρξει συνέχεια στο θέμα.

