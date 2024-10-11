Μέγκαν Μαρκλ: Ανήκω σε αυτούς που «έφαγαν» το πιο πολύ μπούλινγκ παγκοσμίως

Tο δικό της μήνυμα εμψύχωσης σε έφηβα παιδιά έδωσε η Μέγκαν Μαρκλ η οποία προκειμένου να τους δώσει θάρρος για να προστατεύσουν την ψυχοσύνθεσή τους από τοξικά σχόλια, σχολίασε πως η ίδια αποτελεί ένα από τα άτομα που έχουν δεχθεί το περισσότερο μπούλινγκ παγκοσμίως.

Η 43χρονη Δούκισσα του Σάσεξ, όπως ειδικότερα περιγράφει η Daily Mail, εξέπληξε ευχάριστα μια ομάδα εφήβων την περασμένη εβδομάδα καθώς αποφάσισε να περάσει μαζί τους ένα απόγευμα παίζοντας παιχνίδια και κάνοντας χειροτεχνίες.

Η Δούκισσα του Σάσεξ, μετείχε σε ένα πρόγραμμα ψηφιακής ευεξίας που ονομάζεται Social Media U.

Η Girls Inc. - ένας αμερικανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ενθαρρύνει τα κορίτσια να είναι «Δυνατά, Έξυπνα και Τολμηρά» - συνεργάζεται με το #HalfTheStory - έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό αφιερωμένο στη βελτίωση της σχέσης της επόμενης γενιάς με την τεχνολογία.

«Κάναμε μια δραστηριότητα κατά την οποία μιλήσαμε για διάφορα ζητήματα και η Μέγκαν περιέγραψε πως είναι ένα από τα άτομα που έχει δεχθεί το περισσότερο μπούλινγκ παγκοσμίως», περιέγραψε η Larissa May, ιδρύτρια του #HalfTheStory

Η Μέγκαν μίλησε για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ισχυρίστηκε ότι το περισσότερο διαδικτυακό μίσος που έλαβε, ήταν στην περίοδο που ήταν έγκυος στα παιδιά της.

«Κρατάω αποστάσεις από αυτό αυτή, τη στιγμή, για την ηρεμία μου, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του εκφοβισμού και της κακοποίησης που βίωνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο ήταν όταν ήμουν έγκυος στον Άρτσι και τη Λίλι» είπε.

«Απλώς σκέφτεσαι αυτό και αναρωτιέσαι γιατί οι άνθρωποι μισούν τόσο», είπε μεταξύ άλλων.

Πηγή: skai.gr

