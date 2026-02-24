Σάρον Όσμπορν: Ανάμεσα στη μνήμη του Όζι και σε ένα νέο ξεκίνημα στις ΗΠΑ

Η Σάρον Όσμπορν αναγκάστηκε να πάρει μια βαθιά συναισθηματική απόφαση: να μοιράσει τον χρόνο της ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο σύζυγός της, ο θρυλικός Ozzy Osbourne, έφυγε από τη ζωή από καρδιακή ανεπάρκεια στις 22 Ιουλίου, μόλις δύο εβδομάδες μετά την αποχαιρετιστήρια συναυλία επανένωσης των Black Sabbath στο Villa Park, στο Μπέρμιγχαμ.

Ο Όζι έχει ταφεί στον ιδιωτικό κήπο του Welders House, μιας ιστορικής κατοικίας στο Μπάκιγχαμσαϊρ που το ζευγάρι αγόρασε το 1993, λίγο πριν μετακομίσει στο Λος Άντζελες. Παρότι η καρδιά της Σάρον παραμένει δεμένη με το σπίτι όπου αναπαύεται ο σύζυγός της, η οικογένεια βρίσκεται πλέον κυρίως στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Sharon Osbourne breaks down in tears at emotional funeral procession for husband Ozzy pic.twitter.com/p7oajdp224 — Daily Mail (@DailyMail) July 30, 2025

Τα τρία παιδιά τους καθώς και τα πέντε εγγόνια τους, έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους στο Λος Άντζελες. Μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων που πέρασε εκεί μαζί τους, η Σάρον αποφάσισε να μοιράζει πλέον τον χρόνο της ισόποσα ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ένα νέο διαμέρισμα στη Δυτική Ακτή, περνώντας «τουλάχιστον το μισό έτος» στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun».

Πηγές από το περιβάλλον της αναφέρουν ότι αυτή η προσωρινή μετακίνηση θα μπορούσε μελλοντικά να γίνει μόνιμη. Η 72χρονη Σάρον είναι ιδιαίτερα δεμένη με τα εγγόνια της και επιθυμεί να συμμετέχει στην καθημερινότητά τους. Η Σάρον διαθέτει ισχυρό επαγγελματικό και κοινωνικό δίκτυο στο Λος Άντζελες, όπου έζησε με τον Όζι για περίπου 20 χρόνια. Εκεί συνεργάστηκε και με τον Simon Cowell και τον Louis Walsh στην επιτυχημένη εκπομπή του ITV, «The X Factor».

Το διάσημο ριάλιτι «The Osbournes», που προβλήθηκε από το 2002 έως το 2005, γυρίστηκε κυρίως στο οικογενειακό τους σπίτι στη γειτονιά Hancock Park του Μπέβερλι Χιλς, καταγράφοντας την καθημερινότητα μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες ροκ οικογένειες στον κόσμο.

Παρά τη ζωή στις ΗΠΑ, ο Όζι, γεννημένος στο Άστον του Μπέρμιγχαμ, επέμενε πάντα ότι ήθελε να επιστρέψει στην Αγγλία για να πεθάνει. Καθώς η υγεία του επιδεινωνόταν, το ακίνητο της οικογένειας στην Αμερική τέθηκε προς πώληση για 18 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η Σάρον ξεκίνησε εκτεταμένες ανακαινίσεις στο σπίτι του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το ζευγάρι σχεδίαζε να επιστρέψει μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2024, στο πλαίσιο ενός νέου ριάλιτι δέκα επεισοδίων με τίτλο «Home to Roost», που θα κατέγραφε την επιστροφή τους στην Αγγλία. Ωστόσο, η επιδείνωση της υγείας του Όζι οδήγησε σε πρόωρη επιστροφή το περασμένο καλοκαίρι, ώστε να προλάβει την τελευταία, ιστορική συναυλία επανένωσης των Black Sabbath.

