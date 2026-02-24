Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Φανείτε διαλλακτικοί και προσπαθήστε να δείτε την πλευρά των άλλων. Θα καταφέρετε έτσι να έχετε καλύτερες συνεργασίες χωρίς εντάσεις και χωρίς να απομακρυνθείτε από τους στόχους σας. Δεχθείτε την πραγματικότητα και προσπαθήστε να ωφεληθείτε από την πορεία των γεγονότων. Αισθηματικά ια βρείτε τον τρόπο να αποφύγετε ρήξεις, αρκεί να φανερώσετε τις σκέψεις, αλλά και τις φοβίες ή τους ενδοιασμούς σας. Φανείτε ακόμη προσεκτικοί στην εργασία σας και μην αναμιγνύεστε με ανθρώπους, σχόλια ή ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την πρόοδο σας.

Ταύρος

Αρκετό άγχος είναι χαρακτηριστικό αυτό το μήνα, κυρίως για θέματα επαγγελματικά και οικονομικά. Προσπαθήστε να είστε οργανωτικοί και προνοητικοί γιατί οι δυσκολίες θα συνεχιστούν. Συγχρόνως, θα έχετε ευκαιρίες να προωθήσετε θετικά μία επιδίωξη σας σχετική με ένα περιουσιακό ή οικογενειακό πρόβλημα. Αρκετοί θα απορροφηθείτε από την αναζήτηση, ή οργάνωση ενός προγράμματος φυσικής σας βελτίωσης. Άσκηση και προσεγμένη διατροφή για ένα διάστημα, φαντάζουν αρκετά ωφέλιμα για σας και την εικόνα που θέλετε να περάσετε στους άλλους.

Δίδυμοι

Εργαστείτε για τις επιδιώξεις σας και θα έχετε την ικανοποίηση να δείτε αρκετές από αυτές να πραγματοποιούνται. Η διάθεση και οι προοπτικές σας βελτιώνονται. Μερικοί θα έχετε την υποστήριξη ενός σημαντικού ανθρώπου στον επαγγελματικό τομέα. Στα οικονομικά, θα πρέπει να είστε συντηρητικοί και προσεκτικοί διότι όταν κάτι βελτιώνεται, θεωρείτε πως θα διαρκέσει για πάντα. Κρατηθείτε από την καταναλωτική σας διάθεση και δώστε προτεραιότητα στις υποχρεώσεις που μπορείτε να καλύψετε. Αισθηματικά η κριτική σας είναι εύστοχη, αλλά καλύτερα να την κρατήσετε για τον εαυτό σας.

Καρκίνος

Ένταση στον επαγγελματικό τομέα και, για μερικούς από εσάς, στον οικογενειακό χώρο. Φροντίστε να ξεχωρίσετε το ένα από το άλλο και προσπαθήστε να ερμηνεύσετε σωστά τις επιθυμίες, τις ανάγκες, αλλά και τις διαθέσεις των άλλων. Χρειάζεστε ένα σωστό προγραμματισμό και αρκετή προσοχή στις συναλλαγές σας έτσι ώστε αυτή η εβδομάδα να αποδώσει δημιουργικά και οικονομικά. Φυσικά δεν πρέπει να περιμένετε και θαύματα αλλά μία σχετική και σταθερή βελτίωση. Όσοι έχετε ξεκινήσει μία νέα δραστηριότητα, να θυμάστε ότι βρίσκεστε ακόμα στην προθέρμανση και μη βιάζεστε να δείτε θεαματικά αποτελέσματα.

Λέων

Δραστηριοποιηθείτε και τακτοποιήστε νομικά και επαγγελματικά θέματα. Ταξιδέψτε, κάντε τις προτάσεις σας και συναντήστε ανθρώπους που μπορούν να σας βοηθήσουν. Ακόμη ένα οικονομικό θέμα που καθυστερούσε, αρχίζει σιγά – σιγά να προωθείται. Κάποιοι πρέπει να ασχοληθείτε σοβαρά με θέματα που απασχολούν, ή σχετίζονται με τα παιδιά σας. Κάποιοι θα εκφράσετε συναισθήματα και θα γίνετε ακόμα πιο αγαπητοί στο άμεσο περιβάλλον σας. Προσέξτε μόνο τον τρόπο με τον οποίο κάνετε την κριτική σας για ότι συμβαίνει γύρω σας.

Παρθένος

Κάποιες οικονομικές δοσοληψίες χρειάζονται προσοχή, καθώς είναι κάτι που πρέπει να επιμεληθείτε για να μην δημιουργήσετε νέες υποχρεώσεις. Επίσης μην παραβλέπετε τις μικρές ενοχλήσεις υγείας και ακολουθήστε την αγωγή που πρέπει. Κατά τα άλλα η καθημερινότητα αρχίζει να βελτιώνεται με αργό αλλά σταθερό ρυθμό, κάτι που σας εξυπηρετεί όσον αφορά στην προσαρμογή σας. Αισθηματικά μην περιμένετε θαύματα καθώς η εποχή σας προσανατολίζει περισσότερο στα πρακτικά θέματα παρά στα θεωρητικά.

Ζυγός

Αποφύγετε αντιθέσεις στις σχέσεις σας με τους άλλους και μην βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα για την συμπεριφορά ενός ανθρώπου που αγαπάτε. Είναι ωφέλιμο να δείξετε κατανόηση και να κάνετε για λίγο ακόμα υπομονή. Προσπαθήστε να εξυπηρετήσετε τα δικά σας συμφέροντα, να κρατηθείτε μακριά από γεγονότα που δημιουργούν αναστάτωση και εντάσεις. Η οικογένεια θα ανταποδώσει τη φροντίδα σας ως ένα βαθμό, αλλά σας θεωρεί δεδομένους πως αυτό που προσφέρετε θα συνεχίσετε να το προσφέρετε αγόγγυστα και απλόχερα. Οι ελεύθεροι από εσάς έχετε πολλούς λόγους να προβληματίζεστε για το προς τα πού να στρέψετε το ενδιαφέρον σας.

Σκορπιός

Αποφύγετε άγχη, που οδηγούν σε εγωκεντρικές άμυνες και αρκετή κούραση στην προσπάθεια να υπερασπιστείτε τα επιτεύγματά σας. Δείξτε λίγη περισσότερη εμπιστοσύνη σε εκείνους που βρίσκονται γύρω σας και αποφύγετε να αναλάβετε μεγαλύτερες ευθύνες από εκείνες που σας αναλογούν. Η οικογένεια θα σας χαρίσει ευχάριστες στιγμές ενώ ο έρωτας θα σας προβληματίσει με τις ανασφάλειες που θα πυροδοτήσει. Επίσης βρίσκεστε σε μία προσπάθεια να ισορροπήσετε τα οικονομικά σας και, γι΄ αυτό, θα βρεθούν λύσεις έστω και προσωρινές.

Τοξότης

Η ζωτικότητα σας αυξάνεται και οι ευκαιρίες να την αξιοποιήσετε δεν λείπουν. Η αισιοδοξία επιστρέφει σταδιακά, αλλά μην το παρακάνετε και μη γίνεστε ριψοκίνδυνοι στη συμπεριφορά σας. Οργανώστε ένα ταξίδι, εμπιστευθείτε ένα φίλο και ξεκινήστε νέες δραστηριότητες σε όποιον τομέα θεωρείτε ότι έχετε ταλέντο, ή έχετε παραμελήσει. Οικονομικά θα έχετε ευκαιρίες να βάλετε μια τάξη, έστω και αν οι υποχρεώσεις σας σε αυτόν τον τομέα παραμένουν πολλές. Αισθηματικά απασχολείτε τους άλλους, ενώ εσείς παραμένετε ψύχραιμοι!

Αιγόκερως

Αποφύγετε οξύτητες και βρείτε ένα διαλλακτικό τρόπο για να εκθέσετε τις απόψεις σας. Όσοι αντιμετωπίζετε επαγγελματικά προβλήματα, φροντίστε να μην δημιουργηθούν αντιθέσεις με ανθρώπους που μπορούν να επηρεάσουν την πρόοδο σας. Δεν είναι τώρα καιρός που θα προβάλλετε τις αξιώσεις σας αλλά η αποχή που θα προσπαθήσετε να διατηρήσετε όσα έχετε κατακτήσει. Κάποιες λεπτομέρειες της δουλειάς σας παραμένουν απαιτητικές, αλλά ξέρετε καλά ότι το νόημα της ζωής δεν είναι το ωράριο της εργασίας σας. Αισθηματικά δεν είναι κατάλληλη εποχή να θέσετε ζητήματα.

Υδροχόος

Χαρίστε στον εαυτό σας ευκαιρίες χαλάρωσης, διασκέδασης και αισιοδοξίας. Τα σοβαρά σας θέματα θα εξακολουθήσουν να υφίστανται αλλά εσείς χρειάζεστε μια ανάπαυλα για να μπορέσετε να τοποθετηθείτε σωστά απέναντί τους. Αν διοχετέψτε σωστά την δραστηριότητα σας θα έχετε κάνει, μέχρι το τέλος του μήνα, σημαντικά βήματα προς τους στόχους σας και θα μείνετε ευχαριστημένοι από τον εαυτό σας. Στην εργασία σας υπάρχουν αρκετές δυσκολίες που θα σας κουράζουν αλλά θα μπορέσετε να τις ξεπεράσετε με λίγη προνοητικότητα και επιμονή.

Ιχθύς

Χαρείτε μια εβδομάδα ανακούφισης από υποχρεώσεις που σας ταλαιπώρησαν τα προηγούμενα χρόνια. Δεχτείτε θετικές δονήσεις από φίλους και περιβάλλον και επιτρέψτε στον εαυτό σας την αποστασιοποίηση από ότι σας ταλαιπώρησε. Σταδιακά θα βρείτε τον εαυτό σας και θα προσαρμοστείτε σε νέες συνθήκες καθημερινότητας. Αισθηματικά αλλάζετε ιδέες και τρόπο προσέγγισης στα σχετικά ζητήματα αλλά να θυμάστε πως ότι έχει αλλάξει χρειάζεται χρόνο μέχρι να δείξει την πραγματική του αξία και να καθιερωθεί. Επιλέξτε ανάμεσα στο εύκολο και στο χρήσιμο.

