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Εύα Χερτζίγκοβα: Ντύθηκε νύφη μετά από 25 χρόνια – Ο γάμος-όνειρο στο Τορίνο

Η θρησκευτική τελετή πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό ναό του San Vito, ο οποίος είχε στολιστεί με λευκά και ροδακινί τριαντάφυλλα, τα αγαπημένα λουλούδια της νύφης

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Εύα Χερτζίγκοβα

Η Εύα Χερτζίγκοβα, ένα από τα πιο θρυλικά supermodelς που μεσουράνησαν στις παγκόσμιες πασαρέλες τη δεκαετία του '90, παντρεύτηκε τον Ιταλό επιχειρηματία Γκρεγκόριο Μαρσιάι (Gregorio Marsiaj) μετά από 25 χρόνια κοινής πορείας. Το ζευγάρι αντάλλαξε γαμήλιους όρκους το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Τορίνο της Ιταλίας παρουσία των τριών γιων του, του 18χρονου Τζορτζ, του 15χρονου Φίλιπ και του 12χρονου Έντουαρντ.

Εύα Χερτζίγκοβα

Η θρησκευτική τελετή πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό ναό του San Vito, ο οποίος είχε στολιστεί με λευκά και ροδακινί τριαντάφυλλα, τα αγαπημένα λουλούδια της νύφης. Τηρώντας την παράδοση, η Χερτζίγκοβα έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από τον πατέρα της, φορώντας ένα boho μίντι φόρεμα του γαλλικού οίκου Lanvin, το οποίο συνδύασε με πέδιλα διακοσμημένα με κομψούς φιόγκους. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα χαλαρό σινιόν στα μαλλιά ενώ κρατούσε μια ανθοδέσμη με λευκά λουλούδια.

Ο Μαρσιάι ήταν εξαιρετικά κομψός καθώς επέλεξε ένα custom σκούρο κοστούμι, λευκό πουκάμισο και ανοιχτή γκρι γραβάτα. Έφτασε στην εκκλησία μαζί με τα παιδιά του οδηγώντας μια εντυπωσιακή Aston Martin V8.

Εύα Χερτζίγκοβα

Μία απρόοπτη καλοκαιρινή μπόρα υποδέχτηκε το ζευγάρι κατά την έξοδό του από το ναό, κάτι που θεωρείται γούρι στην Ιταλία. Στην συνέχεια κατευθύνθηκαν στο Palazzo Carignano στην καρδιά του Τορίνο όπου πραγματοποιήθηκε και ο πολιτικός γάμος. Ακολούθησε η λαμπερή δεξίωση στο διάσημο και βραβευμένο με αστέρι Michelin, εστιατόριο Del Cambio.

Ο γάμος έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο με περίπου 50 καλεσμένους, μεταξύ των οποίων ήταν και ορισμένα από τα πιο ηχηρά ονόματα από τον κόσμο της μόδας και των media. Ανάμεσά τους η Κάρμεν Κας και οι Μαρπέσα Χένινκ, Μαριακάρλα Μποσκόνο, Ντέιβιντ Μπράουν, Τζιλ Κούπερ και Φραντσέσκα Μπάρα. 

Εύα Χερτζίγκοβα

Το κορυφαίο μοντέλο από την Τσεχία γνώρισε τον επιχειρηματία το 2001 στο παραθαλάσσιο χωριό Βαριγκότι της Λιγουρίας καθώς είχε εγκλωβιστεί εκεί λόγω της διακοπής των πτήσεων μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου.

Αυτός είναι ο δεύτερος γάμος της καθώς το 1996 είχε ανταλλάξει γαμήλιους όρκους με τον ντράμερ των Bon Jovi, Τίκο Τόρες, με τον οποίο χώρισε δύο χρόνια αργότερα, σύμφωνα με το βρετανικό περιοδικό Hello!.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: γάμος
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