Σακίλ O’ Νιλ: Ο βασιλιάς των franchise με 155 μπεργκεράδικα, 40 γυμναστήρια και περιουσία 400 εκατομμυρίων δολαρίων!

Ο πρώην παίκτης του ΝΒΑ έχει διδακτορικό στην εκπαίδευση και μεταπτυχιακό στις επιχειρήσεις. Ο Σακίλ O’ Νιλ είναι ένας από τους πέντε πλουσιότερους παίκτες του ΝΒΑ, ενώ προηγούνται μόνο ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Μάτζικ Τζόνσον, ο Τζούνιορ Μπρίτζμαν και ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος έχει καθαρή αξία 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

«Το franchise είναι ένα απλό μοντέλο. Αν λειτουργεί, ακολουθείς τους κανόνες και θα συνεχίσει να λειτουργεί. Αν τηρείς τις αξίες που έχεις μάθει, δεν μπορείς να κάνεις λάθος». Αυτή η φιλοσοφία έκανε τον Σακίλ τον βασιλιά του franchising.

Από τότε που ανακοίνωσε την αποχώρησή του το 2011, ο αστέρας του NBA έγινε ιδιοκτήτης 155 καταστημάτων χάμπουργκερ, διαθέτει 150 πλυντήρια αυτοκινήτων και έναν κινηματογράφο. Το 2018, ίδρυσε τη μάρκα σάντουιτς κοτόπουλου «Big Chicken». Με περισσότερες από 10 εγκαταστάσεις στην πόλη του Λας Βέγκας, ο επιχειρηματίας επιδιώκει να επεκταθεί και σε άλλες αμερικανικές πόλεις, όπως το Όστιν και το Φοίνιξ. Τα σάντουιτς με κοτόπουλο εμφανίζονται πλέον και στα μενού της εταιρείας κρουαζιέρας Carnival.

Time for a pizza party! I’m excited to join @PapaJohns as a member of the Board of Directors and investor in 9 stores in #Atlanta. Excited to work with Papa John’s team members and customers - more here: https://t.co/PRXG7ORtFk pic.twitter.com/c5uj5BRuQ1