Κάμερον Ντίαζ: Γιατί εγκατέλειψε το Χόλιγουντ και κάνει δυναμικό «come back» στα πενήντα της

Η τελευταία ταινία στην οποία πρωταγωνίστησε η Κάμερον Ντίαζ ήταν η ταινία «Annie» του 2014. Δεν ανακοίνωσε την αποχώρησή της, απλώς σταμάτησε να εμφανίζεται σε ταινίες.

Το 2018, μίλησε για την αποχώρησή της από το Χόλιγουντ κατά τη διάρκεια μιας επανένωσης με τις συμπρωταγωνίστριές της στην ταινία «The Sweetest Thing», Selma Blair και Jennifer Applegate.

Όταν ρωτήθηκε αν θα την ενδιέφερε να γυρίσει μια συνέχεια της ρομαντικής κωμωδίας, η ηθοποιός απάντησε: «Είμαι απόλυτα σύμφωνη. Είμαι και εγώ ημι-συνταξιούχος και στην πραγματικότητα έχω αποσυρθεί, οπότε θα ήθελα πολύ να σας δω κυρίες μου». Πολλοί το εξέλαβαν ως αστείο, αλλά η πραγματικότητα ήταν ότι η Ντίαζ δεν είχε κάποια πρόταση για ταινία. Μια σταρ που είχε γυρίσει 40 ταινίες σε 20 χρόνια. Γιατί, λοιπόν, η άλλοτε πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός του Χόλιγουντ έκανε ένα βήμα πίσω;

Για αρχή, πολλά είχαν συμβεί στην προσωπική της ζωή. Το 2015 ανακοίνωσε τον γάμο της με τον Benji Madden, τον κιθαρίστα του συγκροτήματος Good Charlotte, μετά από επτά μήνες σχέσης και 17 ημέρες αρραβώνα. Κι ενώ οι προηγούμενες σχέσεις της γίνονταν συχνά πρωτοσέλιδα, ο γάμος της με τον Madden ήταν πολύ πιο χαμηλού προφίλ. Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι έχουν μια κόρη, τη Raddix Madden, η οποία γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητέρας.

Όταν ανακοίνωσαν τα νέα σε ένα κοινό μήνυμα στο Instagram το 2020, το ζευγάρι είπε: «Αν και είμαστε πανευτυχείς που μοιραζόμαστε αυτά τα νέα, νιώθουμε την ανάγκη ότι πρέπει να προστατεύσουμε την ιδιωτική ζωή της μικρής μας. Έτσι, δεν θα δημοσιεύσουμε φωτογραφίες ή θα μοιραστούμε περισσότερες λεπτομέρειες, εκτός από το γεγονός ότι είναι πραγματικά πολύ πολύ χαριτωμένη!!!».

Έκτοτε, έχει στραφεί στην οικογενειακή ζωή. Η ηθοποιός έχει επίσης λανσάρει μια νέα σειρά κρασιών με την ονομασία «Avaline» και έχει γράψει δύο βιβλία αυτοβοήθειας.

Cameron I hope you aren’t mad I recorded this, but no turning back now. Had to call in the GOAT to bring back another GOAT. @CameronDiaz and I are BACK IN ACTION - our new movie with @NetflixFilm. Production starting later this year!! 🦊🐐 pic.twitter.com/vyaGrUmbWb