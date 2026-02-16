Rolling Stones: Εκατομμύρια στη σκηνή, 1.200 ευρώ τον μήνα στην πραγματική ζωή...

Οι Rolling Stones είναι το απόλυτο σύμβολο της ροκ αριστοκρατίας. Στάδια γεμάτα, δεκαετίες επιτυχίας, περιουσίες που μετριούνται σε εκατοντάδες εκατομμύρια. Και όμως, πίσω από τη «βιτρίνα», η πραγματικότητα δεν είναι ίδια για όλους.

Ο Ρόνι Γουντ, ο θρυλικός κιθαρίστας που εντάχθηκε στο συγκρότημα το 1975 και παραμένει μέλος του εδώ και σχεδόν μισό αιώνα, έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του μύθου του συγκροτήματος. Παρ’ όλα αυτά, μια πρόσφατη αποκάλυψη στο δικαστήριο ήρθε να ταράξει την εικόνα της απόλυτης οικονομικής άνεσης που συνοδεύει το όνομα της μπάντας.

Η αποκάλυψη στο δικαστήριο

Ο γιος του, Jesse Wood, εμφανίστηκε πρόσφατα σε δικαστική αίθουσα στο Δυτικό Λονδίνο. Άνεργος και αφού παραδέχθηκε την ενοχή του για ένα μικρό τροχαίο αδίκημα, περιέγραψε μια καθημερινότητα που απέχει έτη φωτός από τη ζωή ενός «παιδιού των Rolling Stones».

Ο Jesse δήλωσε ότι ζει με μόλις 1.200 ευρώ τον μήνα (1.000 λίρες), με ετήσιο εισόδημα περίπου 14.000 λίρες, επιβιώνοντας χάρη στις αποταμιεύσεις του. Ζήτησε, μάλιστα, επιείκεια για δικαστικά έξοδα ύψους 957 λιρών, παρά το γεγονός ότι ο πατέρας του συγκαταλέγεται στους πλουσιότερους μουσικούς του πλανήτη, με εκτιμώμενη καθαρή περιουσία 150 εκατομμυρίων λιρών, όπως γράφει η «Daily Mail».

Η μεγάλη παρεξήγηση για τα χρήματα της θρυλικής μπάντας

Σύμφωνα με πηγή της μουσικής βιομηχανίας που μίλησε στο μέσο, η αντίληψη ότι τα έσοδα των Rolling Stones μοιράζονται ισότιμα είναι λανθασμένη. «Ο κόσμος βλέπει τα στάδια και υποθέτει ότι υπάρχει ένα τεράστιο ταμείο για όλους. Δεν ίσχυσε ποτέ αυτό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Ο Κιθ Ρίτσαρντς και ο Μικ Τζάγκερ κινούνται σε μια εντελώς διαφορετική οικονομική στρατόσφαιρα. Ο κόσμος του Ρόνι ήταν πάντα πιο περίπλοκος και αυτό είχε επιπτώσεις και στην οικογένειά του».

Η βασική αιτία αυτής της ανισότητας βρίσκεται στα πνευματικά δικαιώματα. Όταν ο Ρόνι Γουντ εντάχθηκε στους Stones, το συγκρότημα είχε ήδη γράψει τα πιο εμβληματικά του τραγούδια. Τα εκατομμύρια που αποφέρουν κάθε χρόνο κομμάτια όπως το «Satisfaction» και το «Jumpin’ Jack Flash» καταλήγουν κυρίως στους δημιουργούς τους: τον Κιθ Ρίτσαρντς και τον Μικ Τζάγκερ.

Αντίθετα, ο πλούτος του Ρόνι Γουντ βασίζεται σε έσοδα από περιοδείες, αμοιβές εμφανίσεων και μεταγενέστερα έργα, σημαντικά, αλλά λιγότερο σταθερά στον χρόνο. «Πληρώνεται αδρά για να είναι μέλος των Rolling Stones, αλλά μέχρι εκεί», σχολίασε χαρακτηριστικά η πηγή.

Ο Μικ Τζάγκερ διαθέτει περιουσία περίπου 440 εκατομμυρίων λιρών και ο Κιθ Ρίτσαρντς 430 εκατομμυρίων, καταλαμβάνοντας κορυφαίες θέσεις στις λίστες των πλουσιότερων ροκ σταρ παγκοσμίως, δίπλα σε ονόματα όπως ο Έλτον Τζον και ο Σερ Πολ Μακάρτνεϊ. Το όνομα του Γουντ, ωστόσο, απουσιάζει από αυτές τις λίστες... εκατομμυρίων.

Δύο διαφορετικοί κόσμοι για τα παιδιά

Τα παιδιά των άλλων μελών των Stones μεγάλωσαν με τελείως διαφορετικές αφετηρίες. Τα οκτώ παιδιά του Τζάγκερ έχουν χτίσει καριέρες και περιουσίες, ενώ ο Κιθ Ρίτσαρντς έχει δημιουργήσει καταπίστευμα 1,8 εκατομμυρίων λιρών για τα εγγόνια του.

Ο ίδιος ο Τζάγκερ έχει δηλώσει ότι τα παιδιά του «δεν χρειάζονται 500 εκατομμύρια δολάρια για να ζήσουν καλά», αφήνοντας να εννοηθεί ότι μεγάλο μέρος της περιουσίας του θα κατευθυνθεί σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η δύσκολη σχέση του Ρόνι Γουντ με τα χρήματα

Η στάση του καλλιτέχνη απέναντι στα χρήματα έχει τις ρίζες της στο παρελθόν. Ο ίδιος έχει παραδεχτεί ότι για χρόνια τα χρήματα «έφευγαν όσο γρήγορα έρχονταν». «Ήμουν απαίσιος με τα χρήματα. Δεν τα καταλάβαινα», έχει δηλώσει.

Στην αυτοβιογραφία «Hey Jo: The Rolling Stones, Ronnie Wood, and Me», η πρώην σύζυγός του αποκάλυψε ότι υπήρξαν περίοδοι όπου ο Γουντ δυσκολευόταν ακόμη και να πληρώσει τα σχολικά έξοδα των παιδιών. «Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι ροκ σταρ είναι πλούσιοι, αλλά αυτό δεν ήταν η δική μας εμπειρία», έγραψε.

