Beyonce… η «ανοιχτοχέρα»: Έδωσε 2.000 ευρώ σε παραγγελία για να κεράσει την ομάδα της

Η διάσημη τραγουδίστρια Beyonce ξόδεψε 2.080 ευρώ σε εστιατόριο, κατά τη διάρκεια της περιοδείας της «Renaissance», στο Murrayfield της Σκωτίας.

Η τραγουδίστρια του «Crazy In Love», όπως γράφει η «Daily Mail», παρήγγειλε, μεταξύ άλλων, 110 μπιφτέκια κοτόπουλου, 90 πίτες και εννέα μπούτια κοτόπουλου, ξοδεύοντας, περίπου, 1.800 λίρες. Μάλιστα, η τραγουδίστρια προκειμένου να βεβαιωθεί ότι θα φάει όλο της το προσωπικό κάτι, δεν παρέλειψε να υπάρχουν επιλογές και για χορτοφάγους.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι η διάσημη τραγουδίστρια δεν χρησιμοποίησε κάποιο ψευδώνυμο για την παραγγελία της, αλλά το πραγματικό της όνομα.

Best wing I never had! Beyoncé spends almost £2k on Nando's takeaway for her entourage https://t.co/3zEWtsbkVO