Νάντια Κοντογεώργη: «Μετά το ατύχημα έπρεπε να μάθω να ξαναστέκομαι στα ποδια μου, έχασα το αυτονόητο»

H ηθοποιός Νάντια Κοντογεώργη ήταν καλεσμένη της Ελένης Πετρουλάκη στο Vitality και μίλησε για το ατύχημα που είχε σε μια θεατρική πρόβα όπου τραυματίστηκε σοβαρά στον αστράγαλο.

Η λογική μου είναι να με προετοιμάζω για το δύσκολο ώστε όταν έρχεται να το καλωσορίζω.

Μετά το ατύχημα έπρεπε να επανεφεύρω τη σχέση μου με το σώμα μου γιατί έπρεπε να ξαναβρώ τις ισορροπίες μου, να μάθω να στέκομαι στα πόδια μου κυριολεκτικά. Αντιμετωπίζω με άλλη ευγνωμοσύνη τις ικανότητες του σώματος. Το ότι για λίγο καιρό έχασα το αυτονόητο με έβαλε σε μια τελείως διαφορετική νοοτροπία για το σώμα.

Για να το ξεπεράσω ψυχολογικά είπα "δέξου το". Έπρεπε να γίνει μια αναγκαστική παύση γιατί έπρεπε να δω κάποια πράγματα για την εξέλιξή μου, για τον εαυτό μου. Και φυσικοθεραπεία έκανα, και ψυχοθεραπεία έκανα και τους ανθρώπους μου είχα, είναι ευλογία Θεού» ανέφερε.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι κάθε πρωί μετά τον καφέ της κάνει διαλογισμό. «Μέσα μας έχουμε όλες τις απαντήσεις».

Πηγή: skai.gr

