Rihanna: Μετά τα κίτρινα, «ρίχνει το instagram» και με φούξια σέξι εσώρουχα

Η Rihanna γίνεται για ακόμη μια φορά η καλύτερη διαφήμιση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, ποζάροντας για την νέα κολεξιόν εσωρούχων της, Savage X Fenty.

Tην Κυριακή, το αστέρι της ποπ που έγινε εξίσου επιτυχημένη επιχειρηματίας μετά τη φωτογράφιση της στα κίτρινα, φόρεσε ένα υπέροχο σετ ροζ εσώρουχα σε δύο νέες διαφημιστικές φωτογραφίες κάνοντας εντυπωσιακές σέξι πόζες.

«Ω, τόσο πληθωρικό. Oh-so Savage X», γράφει στη λεζάντα, πριν αποκαλυφθεί ότι η συλλογή Lavish Lace είναι πλέον διαθέσιμη στο διαδίκτυο και στα καταστήματα.

Τα νέα σετ εσωρούχων βγαίνουν επίσης σε χρώματα όπως μωβ, καφέ, μαύρο, σκούρο μπλε, γαλάζιο, πράσινο, όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

