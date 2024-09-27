Η Rihanna, όπως πάντα, δείχνει εντυπωσιακή με τις ζηλευτές καμπύλες της. Αυτή τη φορά εμφανίστηκε με ένα φωτεινό κίτρινο σετ εσωρούχων για την τελευταία καμπάνια της μάρκας Savage x Fenty.

Η 36χρονη καλλιτέχνιδα «ανέβασε» τις φωτογραφίες στο Instagram και ο ανδρικός πληθυσμός -και όχι μόνο- την αποθέωσε. Η ίδια συμπλήρωσε την εμφάνισή της με ένα ζευγάρι κίτρινες κάλτσες μέχρι τον μηρό, γάντια όπερας, χρυσά ψηλοτάκουνα και ένα κολιέ.

Στις φωτογραφίες, η μητέρα δύο παιδιών, η οποία περνάει την…ξανθιά εποχή της, καθόταν σε ένα πιάνο, πριν ξαπλώσει σε ένα δαντελένιο τραπεζομάντιλο.

Η τραγουδίστρια του «We Found Love» ήταν γεμάτη αυτοπεποίθηση, ενώ μας έδειχνε τα νέα της εσώρουχα, τονίζοντας τα χαρακτηριστικά της με μια κομψή, αλλά διακριτική παλέτα μακιγιάζ.

Η Rihanna και ο σύντροφός της, A$AP Rocky, έχουν δύο γιους. Η τραγουδίστρια και ο A$AP -με πραγματικό όνομα Rakim Mayers- ήταν φίλοι για πολλά χρόνια και επίσης συνεργάστηκαν πριν ερωτευτούν και αποφασίσουν να κάνουν οικογένεια. Σε συνέντευξή του στο «GQ» το 2021, ο Rocky δήλωσε ότι η Rihanna ήταν ο έρωτας της ζωής του, ενώ η καλλιτέχνιδα είχε αποκαλύψει στη «Vogue» το 2022 ότι δεν σχεδίαζε να γίνει γρήγορα μητέρα.

