Μασάζ Λεμφικής Παροχέτευσης: Τι είναι και τι μπορεί να προσφέρει στον οργανισμό σου

Πολλοί ενθουσιάζονται με οποιαδήποτε τάση ευεξίας, ομορφιάς και υγείας που βρίσκουν στο Instagram. Από CBD και χυμό σέλινου, μέχρι ενέσεις B12, οι τάσεις αυτές έχουν γίνει αρκετά δημοφιλείς. Τους τελευταίους μήνες, παρατηρείται μια αυξανόμενη δημοτικότητα των μασάζ λεμφικής παροχέτευσης για την αποτοξίνωση του σώματος. Υπάρχει σκεπτικισμός σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτών των μασάζ, αλλά αξίζει να το εξετάσουμε και να ανακαλύψουμε ποια πραγματικά είναι τα οφέλη του.

Γιατί να δοκιμάσεις μασάζ λεμφικής παροχέτευσης

Το πρώτο βήμα είναι να κλείσεις ραντεβού σε ένα τοπικό κέντρο μασάζ και θεραπείας, διασφαλίζοντας ότι ο άνθρωπος που θα στο κάνει είναι εκπαιδευμένος σε μασάζ λεμφικής παροχέτευσης. Πριν από το μασάζ, είναι καλό να συζητήσεις τυχόν προβλήματα υγείας ή ανησυχίες που έχεις. Η ειδικός θα σε κατευθύνει κατάλληλα δίνοντάς σου όλες τις πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία.

Τι κάνει το λεμφικό σύστημα;

Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από λεμφικά αγγεία, σωλήνες, κόμβους και άλλους ιστούς που βρίσκονται κάτω από το δέρμα. Λειτουργεί σαν ένα είδος «απόρριψης» του σώματος, απομακρύνοντας απόβλητα όπως τοξίνες, βακτήρια και περιττό υγρό. Η λέμφος είναι μια συλλογή του επιπλέον υγρού που κινείται μέσω των αρτηριών και των ιστών, καθαρίζοντας τα πριν στραφεί μέσα από το λεμφικό σύστημα.

Ωστόσο, δεν υπάρχει αντλία που να σπρώχνει τη λέμφο μέσα στο σώμα και στηρίζεται στη μυϊκή δράση για να διατηρήσει την κίνηση του υγρού. Οποιοσδήποτε τύπος «παροχέτευσης» λειτουργεί μετακινώντας τη λέμφο στους λεμφικούς κόμβους για να απομακρυνθούν οι τοξίνες και τα βακτήρια. Παρόλο που υπάρχει κάποια αντιπαράθεση γύρω από αυτή τη μέθοδο, η διέγερση του λεμφικού συστήματος μέσω μασάζ μπορεί να έχει αρκετά οφέλη για την υγεία.

Τι είναι το μασάζ λεμφικής παροχέτευσης;

Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να ενσωματώσουν αυτό το μασάζ στις ρουτίνες υγείας και ευεξίας τους. Υπάρχουν οδηγίες στο διαδίκτυο για να κάνεις ένα μασάζ λεμφικής παροχέτευσης στο σπίτι, αλλά προτείνεται να επισκεφτείς έναν πιστοποιημένο θεραπευτή για μια σωστή θεραπεία.

Ένα μασάζ λεμφικής παροχέτευσης χρησιμοποιεί πολύ ελαφριά πίεση και μακριές, ρυθμικές κινήσεις που ενεργοποιούν τη ροή της λέμφου και κατευθύνουν τις τοξίνες στα όργανα που μπορούν να τις απομακρύνουν. Οι εκπαιδευμένοι θεραπευτές μπορούν να ασκήσουν πίεση για να επανερεθίσουν τις φυσικές συσπάσεις του λεμφικού συστήματος, μεταφέροντας το στάσιμο υγρό πίσω στη φυσική ροή λεμφικής κυκλοφορίας του σώματος.

Ποια είναι τα οφέλη;

Αυτή η χαλαρωτική πρακτική χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση της ακμής, της κυτταρίτιδας, των πεπτικών προβλημάτων, του πρηξίματος, του άγχους, της φλεγμονής, της αϋπνίας, των ημικρανιών και ορισμένων υγειονομικών επιπλοκών. Οι άνθρωποι αγαπούν τα μασάζ λεμφικής παροχέτευσης για:

Καταπολέμηση μολύνσεων

Ταχύτερη ανάρρωση από κρυολογήματα και γρίπες

Μείωση κατακράτησης υγρών

Ενίσχυση της απώλειας βάρους

Βελτίωση της κυτταρίτιδας, του πρηξίματος του δέρματος, των ουλών, της ακμής και των ραγάδων

Μείωση του άγχους και της κούρασης

Βοήθεια στην ανάρρωση μετά από άσκηση

Πότε να το κάνεις;

Όλοι μπορούν να επωφεληθούν από ένα μασάζ λεμφικής παροχέτευσης με την αλλαγή των εποχών. Με κάθε εποχή, η διατροφή και η δραστηριότητα αλλάζουν και οι καιρικές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν τις εσωτερικές διεργασίες του σώματος. Όταν νιώθεις φούσκωμα, μπορεί να είναι ιδανική στιγμή για τη θεραπεία, καθώς βοηθά στη μείωση της κατακράτησης υγρών.

Συμπέρασμα: Κάθε σώμα είναι διαφορετικό, οπότε αν υποφέρεις από οποιαδήποτε από τα συμπτώματα που αναφέρθηκαν και νομίζεις ότι ένα μασάζ λεμφικής παροχέτευσης θα σε ωφελήσει, προτείνεται να συναντήσεις έναν εκπαιδευμένο επαγγελματία για να συζητήσεις ένα πρόγραμμα που θα είναι καλό για εσένα. Μπορείς επίσης να το κάνεις μόνη σου στο σπίτι χρησιμοποιώντας μια ξηρή βούρτσα, εργαλεία ή απλά τα χέρια σου ως μια χαλαρωτική ρουτίνα πριν από τον ύπνο ή ως πρακτική για να διατηρείς την ηρεμία και την ενέργειά σου κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Beauty tips:

Πίνε άφθονο νερό πριν και μετά το μασάζ, καθώς μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση.

Μπορεί να νιώσεις κουρασμένη μετά τη θεραπεία, οπότε είναι καλό να χαλαρώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας.

Προτείνεται να φοράς όσο το δυνατόν λιγότερα ρούχα (όσα αισθάνεσαι άνετα) ώστε ο μασέρ να μπορεί να εκτελέσει τη θεραπεία πιο αποτελεσματικά.

