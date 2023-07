Richard Branson: Ο δισεκατομμυριούχος που θέλει να ανοίξει ξενοδοχείο στη Σελήνη

Ο 72χρονος Ρίτσαρντ Μπράνσον είναι ένας από τους πιο γνωστούς επιχειρηματίες στον πλανήτη. Είναι πρωταγωνιστής «πικάντικων» πρωτοσέλιδων εδώ και δεκαετίες, λόγω των εμπορικών και προσωπικών του περιπετειών.

Ο Βρετανός μεγιστάνας κέρδισε την «κούρσα» μεταξύ των δισεκατομμυριούχων για να φτάσει στο διάστημα, παρά το γεγονός ότι η περιουσία του, που αποτιμάται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια από το Forbes, απέχει έτη φωτός από το να φτάσει τους ανταγωνιστές του.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο γεννημένος στο Λονδίνο, Ρίτσαρντ Μπράνσον, ξέρει πώς να ανταγωνίζεται και να τραβάει την προσοχή των ΜΜΕ. Η φαινομενική του συστολή εξαφανίζεται όταν κατά την άφιξή του στο Son Bunyola, το νέο πολυτελές ξενοδοχείο που μόλις άνοιξε στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, δεν διστάζει να μπει στο σιντριβάνι. Στέκεται ακόμη και σε μια καρέκλα για να καλωσορίσει τους καλεσμένους στο πάρτι των εγκαινίων.

