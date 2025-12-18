Ρέμπελ Γουίλσον: Πρώτη εμφάνιση μετά την εγκυμοσύνη της συζύγου της

Η Ρέμπελ Γουίλσον και η Ραμόνα Αγκρούμα (Ramona Agruma) πραγματοποίησαν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά τη χαρμόσυνη ανακοίνωση ότι περιμένουν το δεύτερο παιδί τους.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε στο St. Regis World Snow Polo Championship, στο Άσπεν του Κολοράντο, σε ένα λαμπερό event που συγκέντρωσε πλήθος διασημοτήτων, ανάμεσά τους και τον πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος συμμετείχε σε έναν από τους αγώνες πόλο. Παρά το τσουχτερό κρύο, οι δυο τους έδειχναν χαλαρές και ευδιάθετες, απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα του τουρνουά.

Rebel Wilson and pregnant wife Ramona Agruma, 41, step out at Aspen polo match in first public outing since baby announcement https://t.co/oGGD14vNzc — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 18, 2025

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

Λίγες ημέρες πριν από την εμφάνισή τους στο Άσπεν, το ζευγάρι είχε μοιραστεί τα ευχάριστα νέα μέσω Instagram. Στις 8 Δεκεμβρίου, η Ραμόνα δημοσίευσε ένα συγκινητικό φωτογραφικό άλμπουμ που αποτύπωνε το ταξίδι προς τη δεύτερη εγκυμοσύνη τους: από χαρούμενες στιγμές στη Disneyland μέχρι τη θετική εξέταση εγκυμοσύνης και την εμφανώς φουσκωμένη κοιλίτσα της.

Στις φωτογραφίες εμφανίζεται και η κόρη τους, Royce Lillian Elizabeth Wilson, τριών ετών, την οποία απέκτησαν μέσω παρένθετης μητέρας το 2022. «Η πιο ευτυχισμένη είδηση για την οικογένειά μας… σύντομα θα είμαστε τέσσερις. Σ’ αγαπώ @rebelwilson».

Η Ρέμπελ Γουίλσον αναδημοσίευσε την ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό, εκφράζοντας τη χαρά και την υπερηφάνεια της για τη νέα σελίδα που ανοίγει στην οικογενειακή τους ζωή. Οι θαυμαστές έσπευσαν να συγχαρούν το ζευγάρι, με εκατοντάδες σχόλια αγάπης και ενθουσιασμού να κατακλύζουν το post.

Η Ρέμπελ Γουίλσον έχει μιλήσει πολλές φορές ανοιχτά για τη μητρότητα και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της. Σε παλαιότερες συνεντεύξεις της είχε αναφέρει ότι το πιο «απρόσμενο» στοιχείο του να είσαι γονιός είναι πως τίποτα δεν γίνεται αυθόρμητα. Όπως έχει εξηγήσει, κάθε έξοδος απαιτεί οργάνωση, συντονισμό και συνεχή επικοινωνία γύρω από το πρόγραμμα και τις ανάγκες του παιδιού. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει κρύψει ποτέ ότι η μητρότητα της προσέφερε μια βαθιά και πρωτόγνωρη ευτυχία, περιγράφοντας την αγάπη για την κόρη της ως κάτι σχεδόν «υπερβολικό».

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2021. Έκτοτε οι δυο τους έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αγαπημένα και υποστηρικτικά ζευγάρια της showbiz, μοιραζόμενες συχνά οικογενειακές στιγμές, ταξίδια και γιορτές με την κόρη τους. Ο αρραβώνας τους ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του 2023 και μέσα στο 2024 παντρεύτηκαν δύο φορές: αρχικά σε έναν ρομαντικό γάμο στη Σαρδηνία της Ιταλίας, με τη μικρή Royce μαζί τους, και αργότερα σε μια πιο μικρή τελετή στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Παρότι -αρχικά- σχεδίαζαν έναν γάμο σε παραλία το 2025, η Ρέμπελ αποφάσισε να επισπεύσει το σχέδιο, επιλέγοντας να γιορτάσουν την αγάπη τους νωρίτερα. Με το δεύτερο παιδί καθ’ οδόν, το ζευγάρι ετοιμάζεται για ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο, επιβεβαιώνοντας ότι η οικογένεια παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.