Η κόρη της Κέιτ Μος δημιουργεί τη δική της αυτοκρατορία - Έβγαλε 1 εκατ. λίρες το 2024

Η Λίλα Μος φαίνεται πως δεν κληρονόμησε μόνο την εντυπωσιακή εμφάνιση της μητέρας της, Κέιτ Μος, αλλά και το επιχειρηματικό της μυαλό. Σύμφωνα με πρόσφατα οικονομικά στοιχεία, η 23χρονη κατέγραψε κέρδη ύψους £1 εκατομμυρίου μέσω της εταιρείας της, Grace Grove.

Η Λίλα ίδρυσε την εταιρεία το 2021, δίνοντάς της το όνομα του δρόμου στο Highgate του βόρειου Λονδίνου, όπου ζούσε παλαιότερα η οικογένειά της. Σήμερα, η Grace Grove εμφανίζει περιουσιακά στοιχεία ύψους £1,3 εκατομμυρίων, πριν από την αφαίρεση εξόδων, ενώ η ίδια η Λίλα οφείλει στην εταιρεία £670.000 μέσω δανείου διευθύντριας.

Καριέρα στο μόντελινγκ παρά τις αντιδράσεις

Παρότι το ύψος της (1,68 ) είναι μικρότερο από τον μέσο όρο του χώρου, η Λίλα Μος έχει ήδη εξασφαλίσει σημαντικές συνεργασίες με οίκους όπως οι Miu Miu, Pepe Jeans και Marc Jacobs Beauty. Ωστόσο, η πορεία της έχει αμφισβητηθεί από κάποιους, λόγω κατηγοριών περί νεποτισμού εξαιτίας της διάσημης μητέρας της.

Σε συνέντευξή της στη «Vogue» το 2023, η ίδια τόνισε πως η απόφασή της να ακολουθήσει το μόντελινγκ δεν ήταν αποτέλεσμα πίεσης από την Κέιτ Μος. «Δεν νομίζω ότι η μαμά μου περίμενε απαραίτητα να μπω στη μόδα», είχε πει, προσθέτοντας πως, αν και της προσφέρει στήριξη, δεν την έχει βοηθήσει τεχνικά στο περπάτημα στην πασαρέλα. «Μου λέει απλώς: “Πρέπει να το νιώθεις”. Οπότε εγώ λέω: “Οκ, πάω να εξασκηθώ κι άλλο”».

Μητέρα και κόρη: μια ιδιαίτερη αλλά ισορροπημένη σχέση

Η Λίλα παραδέχεται ότι η μητέρα της είναι το πρώτο πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται για συμβουλές, παρά τις διαφορές στον χαρακτήρα τους. «Εκείνη είναι πιο ανέμελη, εγώ πιο οργανωμένη. Είναι διαισθητική, εγώ πειθαρχημένη», εξηγεί. «Ξέρω τι θα κάνω ένα απόγευμα Τετάρτης σε έναν μήνα, ενώ εκείνη έχει πιο χαλαρή σχέση με τον χρόνο. Κι όμως, λειτουργεί. Ακόμα κι από τη Νέα Υόρκη, μιλάμε κάθε μέρα στο FaceTime».

Η Κέιτ Μος έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση τους και έχει παραδεχτεί ότι παρότι το μεγάλωμα της κόρη της είχε κανόνες, σήμερα οι ρόλοι συχνά αντιστρέφονται. «Τώρα είναι εκείνη που μου λέει τι να φοράω και να κόψω το κάπνισμα», είχε πει χαρακτηριστικά. Η διάσημη μαμά παραδέχεται ότι βλέπει στην κόρη της μια ωριμότητα που η ίδια δεν είχε στην ίδια ηλικία, τονίζοντας πως η Λίλα ξέρει να λέει «όχι» και έχει τους σωστούς ανθρώπους γύρω της, κάτι που η ίδια θεωρεί καθοριστικό για τη διαφορετική πορεία που θα ακολουθήσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.