Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ και τα διεθνή μέσα μια αγωγή -ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων- η οποία φέρνει στο προσκήνιο ακραίους και ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς που αγγίζουν την οικογένεια Πρίσλεϊ αλλά και τον διάσημο ηθοποιό, Τζον Τραβόλτα.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατέθεσαν οι πρώην συνεργάτες της Πρισίλα Πρίσλεϊ, Brigitte Kruse και Kevin Fialko, διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι η εγγονή του Έλβις Πρίσλεϊ, Ράιλι Κίου (Riley Keough), φέρεται να δώρισε τα ωάριά της στον Τζον Τραβόλτα και την εκλιπούσα σύζυγό του, Κέλι Πρέστον, ώστε να αποκτήσουν τον γιο τους Μπέντζαμιν, ο οποίος γεννήθηκε το 2010. Αν κάτι τέτοιο ίσχυε, ο 15χρονος σήμερα Μπέντζαμιν θα ήταν δισέγγονος του Έλβις Πρίσλεϊ.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν συνοδεύονται από καμία ιατρική ή νομική τεκμηρίωση και, σύμφωνα με την αγωγή, βασίζονται αποκλειστικά σε φερόμενες μαρτυρίες τρίτων. Το ίδιο έγγραφο υποστηρίζει επίσης ότι και η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, κόρη του Έλβις και μητέρα της Ράιλι Κίου, είχε στο παρελθόν προσφερθεί να δωρίσει ωάρια στο ζευγάρι Τραβόλτα-Πρέστον, καθώς η Κέλι Πρέστον φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα γονιμότητας.

Κατηγορηματικές διαψεύσεις και οργισμένη απάντηση

Στο επίκεντρο των καταγγελιών εμφανίζεται και ο Michael Lockwood, πρώην σύζυγος της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, ο οποίος, ωστόσο, διέψευσε κατηγορηματικά ότι έχει οποιαδήποτε γνώση για τους ισχυρισμούς που του αποδίδονται, χαρακτηρίζοντάς τους «παράλογους».

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ απάντησε μέσω των δικηγόρων της με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, κάνοντας λόγο για «ανήθικες πρακτικές» και για μια συνειδητή προσπάθεια πρόκλησης πόνου στην ίδια και την οικογένειά της. Τόνισε ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί «δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με το αντικείμενο της υπόθεσης» και χρησιμοποιούνται ως μέσο πίεσης σε μια δικαστική διαμάχη που αφορά κυρίως επιχειρηματικές διαφορές.

Αναφορές σε Σαηεντολογία και οικονομικά ανταλλάγματα

Η αγωγή περιλαμβάνει ακόμη αναφορές σε φερόμενη εμπλοκή της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας, αλλά και σε οικονομικά ανταλλάγματα προς τη Ράιλι Κίου, όπως παραχώρηση αυτοκινήτου και χρηματική αμοιβή. Και αυτές οι καταγγελίες, ωστόσο, δεν συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία. Μέχρι στιγμής, ούτε ο Τζον Τραβόλτα, ούτε η Ράιλι Κίου έχουν προχωρήσει σε δημόσια τοποθέτηση. Ο Τραβόλτα, που έχασε τον μεγαλύτερο γιο του, Jett, το 2009 και τη σύζυγό του το 2020 από καρκίνο, διατηρεί σιωπή γύρω από την υπόθεση.

Ένας πόλεμος με φόντο την κληρονομιά Πρίσλεϊ

Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν μόνο ένα μέρος μιας ευρύτερης δικαστικής σύγκρουσης ανάμεσα στην Πρισίλα Πρίσλεϊ και τους πρώην συνεργάτες της, οι οποίοι την κατηγορούν για παραβίαση συμβάσεων και παρεμβάσεις σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το όνομα και την κληρονομιά Πρίσλεϊ. Η ίδια αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το πώς η κληρονομιά ενός μύθου, όπως ο Έλβις Πρίσλεϊ, συνεχίζει δεκαετίες μετά τον θάνατό του να αποτελεί πεδίο έντονων αντιπαραθέσεων, όπου φήμες, δικαστικές διαμάχες και οικονομικά συμφέροντα μπλέκονται επικίνδυνα.

