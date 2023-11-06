Priscilla Presley: Δεν ήθελα ποτέ να παντρευτώ μετά τον Elvis

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ μίλησε για την απόφασή της να μην παντρευτεί ξανά μετά το διαζύγιό της το 1972 με τον αείμνηστο βασιλιά του rock n roll.

«Απλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό», δήλωσε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο «South Point Casino» του Λας Βέγκας για τον Έλβις Πρίσλεϊ με τον οποίο παντρεύτηκε την ημέρα της εργατικής Πρωτομαγιάς το 1967.

Priscilla Presley explains why she never tied the knot again after her failed marriage to Elvis: 'I just don't think that he could handle that' https://t.co/m21G1Xgb7l — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 6, 2023

Η ίδια επέλεξε να μην προχωρήσει σε ένα νέο γάμο ακόμα και μετά τον θάνατο του το 1977 σε ηλικία 42 ετών. «Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν ήθελα ποτέ να παντρευτώ μετά από αυτόν. Ποτέ δεν ένιωσα καμία επιθυμία. Κανείς δεν θα μπορούσε ποτέ να τον φτάσει» ανέφερε χαρακτηριστικά. Η απόφασή της δεν άλλαξε ούτε όταν καλωσόρισε στον κόσμο τον γιο της Ναβαρόνε Γκαριμπάλντι (Navarone Garibaldi) το 1987.

Η Πρισίλα εξήγησε, επίσης, γιατί εκείνη και ο Έλβις επέλεξαν να μην κάνουν άλλα παιδιά, αφού υποδέχτηκαν την κόρη τους, Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, στο Μέμφις του Τενεσί το 1968. «Ο Έλβις είχε ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα και ένιωθε ενοχές που δεν ήταν τόσο κοντά όταν η Λίζα ήταν μικρότερη» είπε στο κοινό και πρόσθεσε.

«Με τον προγραμματισμό του και τις περιοδείες του, απλώς ένιωθε ότι δεν ήταν αρκετά κοντά για να δώσει μεγάλη προσοχή στην απόκτηση ενός ακόμη παιδιού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

