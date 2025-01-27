Πέντε όνειρα που βλέπουμε συχνά και πώς εξηγούνται ψυχολογικά

Τα όνειρα είναι μια περίπλοκη υπόθεση για τον ύπνο του καθενός από εμάς. Κάποιοι πιστεύουν ότι επιδέχονται ερμηνείας και μάλιστα είναι προφητικά, άλλοι δέχονται την ψυχολογική προσέγγιση, ότι κάτι προσπαθεί να μας πει το υποσυνείδητο για τη ζωή μας.

Διαβάστε ακόμα: Οι ψυχολόγοι «ορκίζονται» σε αυτό το «κόλπο»: Ο τρόπος να καλμάρεις το άγχος σε λίγα λεπτά

Παρακάτω εξετάζουμε 5 όνειρα που σίγουρα όλοι έχετε δει και τι σημαίνουν σύμφωνα με τους ειδικούς.

Βλέπετε ότι σας κυνηγούν

Αν βλέπετε τέτοια όνειρα, ίσως προσπαθείτε να αποφύγετε κάτι στην καθημερινότητά σας. Ο Τόνι Κρισπ, συγγραφέας του Dream Dictionary, λέει πως ίσως υποδεικνύουν μια επιθυμία να αποδράσετε από τους φόβους ή τις επιθυμίες σας. Το «κλειδί» για να καταλάβετε τι μπορεί να σημαίνει ένα τέτοιο όνειρο εξαρτάται κατά ένα μέρος από την ταυτότητα του διώκτη σας.

Αν είναι ζώο: ίσως καταπιέζετε τον θυμό σας, τα πάθη σας και άλλα συναισθήματα,

Αν είναι άγνωστος διώκτης: ίσως το όνειρο έχει να κάνει με εμπειρία από την παιδική σας ηλικία ή παλιό ψυχικό τραύμα

Αν είναι άτομο του άλλου φύλου: σύμφωνα με τον Κρισπ, αυτό σημαίνει πως φοβάστε την αγάπη ή σας «στοιχειώνει» μια παλιά σχέση.

Βλέπετε ότι πέφτετε

Ένα κλασικό όνειρο δείγμα άγχους που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μας. Ίσως χρειάζεται να επανεξετάσουμε μια επιλογή μας ή να αλλάξουμε κατεύθυνση σε κάποιο τομέα. «Το να ονειρευόμαστε ότι πέφτουμε είναι πολύ συνηθισμένο. Συμβολίζει τους φόβους που έχουμε, ίσως την αποτυχία στην επαγγελματική ή την ερωτική μας ζωή», λέει ο Ράσελ Γκραντ, συγγραφέας του «The Illustrated Dream Dictionary».

Βλέπετε ότι κάποιος πεθαίνει

Άλλο συχνό θέμα είναι ο θάνατος, κάτι που μπορεί να μας αναστατώσει ιδιαίτερα. Μπορεί να βλέπουμε ότι πεθαίνει ένα αγαπημένο μας πρόσωπο ή εμείς οι ίδιοι. Σύμφωνα με δημοφιλείς ερμηνείες, αυτά τα όνειρα αντανακλούν το άγχος μας για αλλαγή ή τον φόβο για το άγνωστο.

«Όπως ο θάνατος, έτσι και η αλλαγή μπορεί να είναι τρομακτική, επειδή δεν ξέρουμε τι βρίσκεται “στην άλλη πλευρά”. Για τον λόγο αυτό, ο νους που ονειρεύεται εξισώνει την αλλαγή με τον θάνατο», σημειώνει η Λόρι Λόουενμπεργκ στο βιβλίο της «Dream on It: Unlock Your Dreams, Change Your Life».

Βλέπετε ότι γράφετε εξετάσεις

Συνηθισμένα είναι και τα όνειρα που βλέπουμε ότι γράφουμε εξετάσεις. Σύμφωνα με τον Γκρεγκ Χάμιλτον-Πάρκερ, συγγραφέα του «The Hidden Meaning of Dreams», ίσως έχουν να κάνουν με τον φόβο αποτυχίας. «Οι εξετάσεις είναι στρεσογόνες εμπειρίες κατά τις οποίες ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις αδυναμίες μας. Το να ονειρευτούμε ότι αποτυγχάνουμε σε εξετάσεις, ότι καθυστερούμε να φτάσουμε στο εξεταστικό κέντρο ή ότι δεν έχουμε προετοιμαστεί, φανερώνει ότι αισθανόμαστε απροετοίμαστοι για τις δυσκολίες της πραγματικής μας ζωής», αναφέρει.

Βλέπετε ότι πετάτε

Πρόκειται για όνειρα συναρπαστικά, ακόμα και απελευθερωτικά. Ωστόσο, μπορεί να είναι και τρομακτικά, ειδικά για όσους φοβούνται τα ύψη. Τα όνειρα αυτά συχνά έχουν δύο πολύ διαφορετικές πτυχές: μπορεί να συνδέονται με συναισθήματα ελευθερίας και ανεξαρτησίας, αλλά μπορεί να υποδεικνύουν και τάσεις φυγής ή απόδρασης από την πραγματικότητα. «Συνήθως βλέπουμε ότι πετάμε μόνοι μας, κάτι που συνδέεται με την ανεξαρτησία. Όμως, επειδή συχνά νιώθουμε κι ευχαρίστηση, η πτήση ίσως αναπαριστά την σεξουαλικότητά μας, ειδικά ό,τι έχει να κάνει με απελευθέρωση από κοινωνικές συμβάσεις και περιορισμούς».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.