Για την διαδικτυακή εφαρμογή e-ticket, κατά την οποία μπορεί ο ασφαλισμένος να κλείσει ραντεβού στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και να παραλάβει το φάρμακό του μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στην ΕΡΤ.

Όπως ανέφερε στη δημόσια τηλεόραση: «Έχουμε φτιάξει μια διαδικτυακή εφαρμογή και μπορεί ο κόσμος να κλείσει ραντεβού διαδικτυακά. Μπαίνεις στην εφαρμογή, επιλέγεις ποιο φάρμακο θέλεις και πότε θες να το πάρεις, βάζεις τον κωδικό της συνταγής και σου βγάζει αυτομάτως σε ποιο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ είναι διαθέσιμο και τι ώρα να πας. Σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμη και η εφαρμογή (app) στο κινητό για μεγαλύτερη ευκολία. Ζούμε στην εποχή της ψηφιακής Ελλάδας. Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις και να στήνεσαι στην ουρά».

«Θα προσλάβουμε άμεσα 20 φαρμακοποιούς με μπλοκάκι και άλλους 25 φαρμακοποιούς στο τέλος του μήνα μέσω της πλατφόρμας των επικουρικών. Άρα, σε 45 φαρμακοποιούς συνολικά. Στις αρχές Απριλίου, αν δεν γίνει ένσταση στο διαγωνισμό, θα ξεκινήσει και η διανομή κατ’ οίκον», είπε ακόμα.

«Δεν μπορούν να μπουν όλα τα φάρμακα του ΕΟΠΥΥ στα φαρμακεία της γειτονιάς, θα μπουν ορισμένα, γιατί κάποια είναι πάρα πολύ ακριβά και κάποια άλλα χρειάζονται ειδικές συνθήκες διατήρησης. Εγώ δεν υποτιμώ τους φαρμακοποιούς και θα ήθελα να μπορούσα να πάω όλα τα φάρμακα και στα ιδιωτικά φαρμακεία. Όμως αυτό έχει κάποιες δυσκολίες, κυρίως από την πλευρά της βιομηχανίας, που δεν εμπιστεύεται τις παράλληλες εξαγωγές. Και έχει και μια μεγάλη οικονιμική δυσκολία, ποιος θα πληρώνει το κόστος; Διότι μην ξεχνάτε ότι τα φάρμακα από το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ είναι με μηδενική συμμετοχή, ενώ τα φάρμακα από το ιδιωτικό φαρμακείο έχουν το κέρδος του φαρμακοποιού. Αυτό, δε θέλουμε φυσικά να το μετακυλήσουμε στον κόσμο, άρα εδώ δημιουργείται ένα κόστος που πρέπει να το καλύψει ο ΕΟΠΥΥ. Αυτό σε ετήσια βάση, είναι κάποια εκατομμύρια, δεν είναι τόσο απλό», συνέχισε.

Για το κύκλωμα των παράνομων συνταγογραφήσεων ο υπουργός Υγείας ανέφερε: «Καταρχάς θέλω να συγχαρώ την Ελληνική Αστυνομία που κατάφερε να φτάσει στα ίχνη αυτού του κυκλώματος. Η έρευνα αυτή ξεκίνησε σε συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ και πιστεύω ότι θα υπάρξει και άλλη σύντομα, γιατί έχουμε κι έχουμε κι άλλες ενδείξεις και για άλλα παράνομα κυκλώματα. Το συγκεκριμένο πρόβλημα θα λυθεί, όταν θα ενεργοποιηθεί η υπουργική μου απόφαση για τον ενεργό και μη ενεργό ΑΜΚΑ. Είμαστε κοντά επιτέλους στο να την εφαρμόσουμε, γιατί είχε πολύ μεγάλη τεχνική δυσκολία να γίνει διαχωρισμός ποιοι έχουν ενεργό και ποιοι μη ενεργό ΑΜΚΑ. Πιστεύω ότι μέσα στον Φεβρουάριο ο ενεργός- μη ενεργός ΑΜΚΑ θα εφαρμοστεί και θα κλείσουμε πάρα πολλές πόρτες κλοπής».

Για το πώς θα μειωθούν οι αναμονές στα επείγοντα, απάντησε: «Αν αρρωστήσεις στην Ολλανδία, για να πας στο νοσοκομείο πρέπει να έχεις χαρτί του προσωπικού σου γιατρού. Αν πας χωρίς αυτό, τα πληρώνεις όλα από την τσέπη σου. Αντιθέτως στην Ελλάδα έχουμε ένα ανοιχτό σύστημα που όποιος αισθάνεται ότι θέλει να πάει στο νοσοκομείο μπορεί να πάει. Τι θα πει αυτό; Κάθε μέρα στην Αττική από τα 2.500 περιστατικά που πάνε στα επείγοντα, τα 2.000 είναι περιπατητικοί ασθενείς. Στο σύστημα υγείας της Ολλανδίας, δεν θα έφταναν ποτέ στο νοσοκομείο. Εμείς, για να σπάσουμε αυτό το μεγάλο φόρτο του κόσμου χωρίς να πάμε στο μοντέλο της βόρειας Ευρώπης, γιατί θέλω ο κόσμος να αισθάνεται ασφάλεια για την υγεία του, βάζουμε άμεσα και θα το ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες, εφημερίες στα μεγάλα κέντρα υγείας. Αν κάποιος έχει πυρετό δεν χρειάζεται να πάει κατευθείαν στο νοσοκομείο, μπορεί να πάει στο κέντρο υγείας που εκεί θα περιμένει πολύ λίγο, ενώ αν πάει στο νοσοκομείο θα περιμένει περισσότερο. Αν ένα κομμάτι των περιπατητικών ασθενών αντί να πάει κατευθείαν στο νοσοκομείο πάει στα κέντρα υγείας, αυτομάτως οι 2.000 ασθενείς την ημέρα θα γίνουν 1.000. Τα κέντρα υγείας τα οποία βάζουμε στην εφημερία είναι μεγάλα κέντρα υγείας, 24ωρης ή διευρυμένης λειτουργίας. Έχουν 70 -80 άτομα προσωπικό το καθένα. Με μηχανήματα, με βιολογικά εργαστήρια, με τα πάντα. Αν ο γιατρός του κέντρου υγείας που σε εξετάσει κρίνει ότι πρέπει να πας στο νοσοκομείο, προφανώς θα πας στο νοσοκομείο».

Για το προσωπικό στα νοσοκομεία, σημείωσε: «Αυτή τη στιγμή, έχουμε δρομολογήσει 5.000 προσλήψεις προσωπικού στο ΕΣΥ για το 2025. Είχαμε κάνει άλλες 6.000 το 2024. Είναι ένας μεγάλος αριθμός προσλήψεων αν προσθέσεις και το επικουρικό προσωπικό των οποίων οι συμβάσεις ανανεώθηκαν. Έχουμε 45% περισσότερο προσωπικό από το 2019. Μην φέρνουμε διαρκώς την καταστροφή.Υπάρχει έλλειμμα σε ορισμένες ειδικότητες και σε κάποια ειδικά νοσοκομεία έχουμε μεγάλο πρόβλημα, αλλά δεν είναι ο γενικός κανόνας αυτός».

Για τα δωρεάν φάρμακα για τους χαμηλοσυνταξιούχους: «Έχει ψηφιστεί η διάταξη και μπαίνει σε εφαρμογή, αυτό που είχε ανακοινώσει ο κ. Πρωθυπουργός στη Βουλή ότι από 1η Μαρτίου όσοι θα ήταν δικαιούχοι του ΕΚΑΣ θα έχουν μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα».

Για τις χθεσινές συγκεντρώσεις για τα Τέμπη ο υπουργός απάντησε: «Ο κόσμος κατέβηκε και καλώς κατέβηκε. Η Ελλάδα αναμένει την κάθαρση από αυτό το τραγικό δυστύχημα. Η κάθαρση θα έρθει με τον τρόπο που έρχεται στα πολιτισμένα κράτη, όταν δηλαδή ολοκληρωθεί το δικαστήριο. Αναμένουμε και εμείς να γίνει αυτή η δίκη. Τα πάντα πρέπει να έρθουν στο φως. Δεν πρέπει να μείνει καμία σκιά. Οι χρόνοι με τους οποίους κινείται η δικαιοσύνη, αφορούν τη δικαιοσύνη και μόνο. Όποιος εισηγείται ότι πρέπει η Κυβέρνηση να πιέσει τη δικαιοσύνη να πάει γρηγορότερα, αυτό σημαίνει παραβίαση του συντάγματος».

Για την παρερμηνεία των δηλώσεων του για τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών συνέχισε: «Για άλλη μια φορά έπεσα θύμα πολύ μεγάλης συκοφαντικής δυσφήμησης, για την οποία θα αναγκαστώ να προσφύγω στην ελληνική δικαιοσύνη. Αναφέρθηκα σε μια εκπομπή στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, έχοντας ξεχωρίσει τους συγγενείς και τους γονείς από οποιοδήποτε κίνητρο, γιατί ως πατέρας αντιλαμβάνομαι ότι το να χάνεις το παιδί σου δεν συγκρίνεται με τίποτα. Και όμως υπήρξε ένα site, το οποίο παραποίησε τα λεγόμενά μου και μετά δέχθηκα χιλιάδες μηνύματα από «ευαίσθητους» συμπολίτες μας που μου εύχονταν να πάθω καρκίνο, να πεθάνουν τα παιδιά μου και ούτω καθεξής. Η τοξικότητα γενικώς στην πολιτική δεν μου αρέσει. Την έχω πολεμήσει, την έχω υποστεί».

Για το ενδεχόμενο τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταθέσουν αίτημα για προημερησίας συζήτηση στη Βουλή για τα Τέμπη, απάντησε: «Δεν έχω απολύτως καμία αντίρρηση εάν καταθέσουν αίτημα τα κόμματα και προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής να γίνει μια τέτοια συζήτηση. Δεν έχει κανείς από την Κυβέρνηση να φοβηθεί κάτι, προφανώς να γίνει συζήτηση. Θα ήμουν όμως πολύ ευτυχής αν τα κόμματα είχαν την ίδια ευαισθησία για τους νεκρούς της Marfin, για τους νεκρούς στο Μάτι, για τους νεκρούς στη Μάνδρα. Επαναλαμβάνω, σε τέτοιου είδους τραγικά περιστατικά δεν πρέπει να μένει καμία σκιά. Σε κάτι τόσο τραγικό πιστεύω ακράδαντα ότι η πολιτική εκμετάλλευση δεν είναι το πρέπον πράγμα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.