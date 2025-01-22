Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Την τέταρτη εβδομάδα του Ιανουαρίου θα σας απασχολήσει η εργασία και οτιδήποτε γύρω από αυτή. Παράλληλα, παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα στον τομέα των σχέσεων και περιπλέκονται μεταξύ τους διαφορετικά πρόσωπα και σχέσεις που δεν θα μπορέσετε να αποφύγετε. Προσπαθήστε, όμως, να κάνετε πιο έξυπνους συνδυασμούς μέσα στον χρόνο και σύμφωνα με τα προγράμματα και τις ευθύνες που έχετε αναλάβει. Οικονομικά ελέγχετε τα έξοδα και αισθηματικά φανείτε πιο συνεργάσιμοι σε ένα άνοιγμα και σε μια πρόκληση που σας γίνεται τώρα.

Ταύρος

Η σύνοδος Ήλιου - Πλούτωνα δίνει έμφαση στις σχέσεις σας με αγαπημένα πρόσωπα. Θα συμβούν και θα ειπωθούν διάφορα. Θα εναλλάσσεται το ευχάριστο με την πρόκληση ή ο θυμός με τον φόβο. Διατηρήστε τη δέουσα ψυχραιμία. Υπερασπιστείτε τα επαγγελματικά σας συμφέροντα και αποφύγετε αντιθέσεις με ανθρώπους που μπορούν να επηρεάσουν τα σχετικά συμφέροντά σας. Κινηθείτε πιο έντονα στο κοινωνικό σας περιβάλλον και προσεγγίστε άτομα κύρους.

Δίδυμοι

Εξαιρετικά τυχερή η περίοδος από επικοινωνιακής πλευράς και διευκόλυνσης σε θέματα κατοικίας και στενού περιβάλλοντος. Προβλέπεται βελτίωση στα οικονομικά σας και επιτυχίες στις κοινωνικές σας σχέσεις. Πολλοί θα αναζητήσουν τη συντροφιά σας και η γοητεία σας θα είναι αισθητά τονισμένη. Ωστόσο, διατηρήστε το πρόγραμμα που πρέπει και μην χάνετε χρόνο παρασυρόμενοι σε λόγια και συναναστροφές άσχετες. Το παρασκήνιο μπορεί να σας οδηγήσει σε απώλειες. Διαφυλάξτε τα μυστικά σας!

Καρκίνος

Σημαντικές οι εξελίξεις στο στενό περιβάλλον, το οποίο αυξάνει την προσφορά του προς εσάς, αλλά το ίδιο σημαντικά τα γεγονότα στην εργασία ή στο ελεύθερο επάγγελμα που εξασκείτε. Ο μήνας αυτός παραμένει κουραστικός, αλλά στη βάση του είναι γόνιμος και ευνοεί διακανονισμούς και νέες οικονομικές συμφωνίες. Μην αλλάζετε τις προτεραιότητες σας αν δεν υπάρχει σημαντικός λόγος. Δείξτε μεγαλύτερη προσοχή στις σχέσεις σας, που μπορεί να σας οδηγήσουν σε εκρηκτικές καταστάσεις. Η διπλωματία σας, ωστόσο, θα σας βγάλει από το αδιέξοδο.

Λέων

Η κινητικότητα και η ένταση μαζί με την οικονομική κατανάλωση συνεχίζεται αισθητά τις επόμενες μέρες. Βάλτε ένα φρένο στις υπερβολές και αποφύγετε καταστάσεις που φθείρουν χωρίς ουσία. Μην εμπλέκεστε σε σχόλια και διατηρήστε την καλή σας φήμη στα επαγγελματικά σας. Ακολουθήστε τη φωνή του ενστίκτου σας και μείνετε ψύχραιμοι σε ό,τι σας εντυπωσιάζει οπτικά. Μην παίρνετε οικονομικά ρίσκα και φανείτε πιο συγκαταβατικοί με τον σύντροφό σας.

Παρθένος

Την εβδομάδα που ακολουθεί εξελίσσονται λίγο καλύτερα τα οικονομικά σας και για αρκετούς μπορεί να βοηθήσουν στην πραγματοποίηση σχεδίων. Βελτίωση, επίσης, παρατηρείται και στην αισθηματική σας ζωή ενώ αποδεσμεύεστε από στενοχώριες ή εξαρτήσεις που κυριάρχησαν τους προηγούμενους μήνες. Η σύνοδος Ήλιου - Πλούτωνα γίνεται αφορμή νέων αιφνιδίων αλλαγών ή εκπλήξεων στον τομέα των σχέσεων και των επαγγελματικών σας συνεργασιών.

Ζυγός

Συνεχίζεται η ραγδαία εξέλιξη σε πολλούς τομείς μαζί όμως με αυτή η κούραση και ο συχνός εκνευρισμός. Η σύνοδος Ήλιου - Πλούτωνα βγάζει στην επιφάνεια διάφορα μεταξύ των οποίων και μερικά ενοχλητικά γεγονότα. Μην κολλάτε σε λεπτομέρειες και κάντε τη γνωστή άσκηση υπερβάσης σε ό,τι δεν αξίζει τον κόπο να ασχολείστε μαζί του. Συνεχίστε να προσέχετε την οικονομική σας διαχείριση και τη θέση που παίρνετε αυτή την εποχή σε επαγγελματικά ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση κρίσης αποφύγετε τον πόλεμο και προτιμήστε τη διπλωματία. Τα ερωτικά σας έχουν πάρει φόρα και ο χρόνος θα δείξει πού θα καταλήξουν.

Σκορπιός

Ζήστε ό,τι καλό σας δοθεί στα ερωτικά σας, αλλά στον κοινωνικό και στον οικογενειακό τομέα αποφύγετε σχόλια και αλλά γεγονότα που θα επιβάρυναν λίγο την κατάσταση ή το κλίμα μέσα στο οποίο ζείτε. Προνοήστε για τυχόν παρασκηνιακούς αντιπάλους στην εργασία σας και λάβετε υπόψη σας όλα τα μηνύματα που σας δίνονται για τις επερχόμενες αλλαγές στη ζωή σας.

Τοξότης

Συμφέρουσα και για εσάς αυτή η εποχή σε επίπεδο συνεργασιών και σε επίπεδο κοινωνικών επαφών. Χρήσιμες γνωριμίες εξυπηρετούν την τακτική που εφαρμόζετε και εμπλουτίζουν τις νέες στρατηγικές που θα ακολουθήσετε την καινούργια χρονιά για τα προσωπικά σας συμφέροντα και γενικότερα για την υπόστασά σας. Αποφύγετε τις ερωτικές υπερβολές και την δημιουργία χρεών. Εκμεταλλευτείτε την κοινωνική σας δραστηριότητα, και κάντε επαφές και συζητήσεις. Σημαντική βοήθεια μπορεί να πάρετε από κάποια άτομα, αρκεί να τους το επιτρέψετε.

Αιγόκερως

Εξακολουθεί η περίοδος να είναι σημαντική για την επαγγελματική σας πορεία.Υπερασπίστε τα κεκτημένα που αφορούν σχέσεις που σας εξυπηρετούν και χρειάζονται να υπάρχουν δίπλα σας. Κινηθείτε με πρόγραμμα και αν χρειαστεί πείτε μερικά «όχι» σε προτάσεις που θεωρείτε δευτερεύουσες. Μια ερωτική δοκιμασία ενδέχεται να σας αναστατώσει.

Υδροχόος

Ευνοϊκές οι επόμενες μέρες για τις επιδιώξεις σας και για την πορεία των βασικών τομέων της ζωής σας. Επιμεληθείτε τις σχέσεις που σας αφορούν και προσπαθήστε να είστε αμερόληπτοι στην κοινωνική σας συμπεριφορά ή στις επαγγελματικές σας συνεργασίες. Φανείτε πολύ προσεχτικοί στις μετακινήσεις σας και πιο υπομονετικοί σε κάποιες συζητήσεις σας.

Ιχθύς

Εξελίσσονται προς το καλύτερο τα πράγματα και παρουσιάζεστε πιο ευνοημένοι. Οικονομικά και συναισθηματικά το ενδιαφέρον συνεχίζεται, ακολουθώντας όμως η καθημερινότητα περίπλοκες διαδρομές. Ελιχθείτε, συνεργαστείτε και σε ώρες εκνευρισμού φανείτε ψύχραιμοι. Τόσο επαγγελματικά όσο και αισθηματικά οι επόμενες μέρες κρύβουν ενδιαφέρον και ίσως μερικές ευχάριστες εκπλήξεις. Προσπαθήστε να βρείτε ευαίσθητες ισορροπίες σε μία δύσκολη κατάσταση με τον σύντροφό σας. Μην θίγετε σκοτεινές καταστάσεις τώρα. Προνοήστε για καθυστερήσεις σε οικονομικά σας θέματα.

