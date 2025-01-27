ΗΠΑ: Οι καρδιακές παθήσεις κύρια αιτία θανάτου

Οι καρδιακές παθήσεις παραμένουν η κύρια αιτία θανάτου στις ΗΠΑ, καθώς πολλοί από τους παράγοντες κινδύνου που συμβάλλουν σε αυτές, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση και η παχυσαρκία, παραμένουν σε άνοδο. Αυτό προκύπτει από τα ετήσια στατιστικά στοιχεία της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας για το 2025, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Circulation.

Σήμερα στις ΗΠΑ κάθε 34 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος πεθαίνει από καρδιαγγειακά νοσήματα, σχεδόν 2.500 άνθρωποι καθημερινά.

Οι καρδιακές παθήσεις είναι η πρώτη κύρια αιτία θανάτου, ενώ τα εγκεφαλικά επεισόδια η πέμπτη. Οι καρδιαγγειακές παθήσεις, που συμπεριλαμβάνουν τις καρδιακές παθήσεις και τα εγκεφαλικά επεισόδια, σκοτώνουν περισσότερους ανθρώπους στις ΗΠΑ από όλες τις μορφές καρκίνου (δεύτερη αιτία θανάτου) και τους θανάτους από ατυχήματα (τρίτη αιτία θανάτου) μαζί.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, το 2022 (το πιο πρόσφατο έτος για το οποίο υπάρχουν οριστικά στοιχεία) ο συνολικός αριθμός των θανάτων που σχετίζονται με καρδιαγγειακά νοσήματα στις ΗΠΑ ήταν 941.652, μία αύξηση άνω των 10.000 από τους 931.578 θανάτους το 2021. Πάντως, ο συνολικός αριθμός των θανάτων που σχετίζονται με καρδιαγγειακά νοσήματα φαίνεται να εξομαλύνεται έπειτα από σημαντική άνοδο κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid.

Υπολογίζεται ότι σχεδόν το 47% των ενηλίκων στις ΗΠΑ έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση, περισσότερο από το 72% έχουν ανθυγιεινό βάρος (που ορίζεται ως δείκτης μάζας σώματος πάνω από 25), ενώ σχεδόν το 42% έχουν παχυσαρκία, δηλαδή δείκτη μάζας σώματος πάνω από 30. Πάνω από τους μισούς ενήλικες στις ΗΠΑ έχουν διαβήτη τύπου 2 ή προδιαβήτη.

Η εμφάνιση αυτών των παραγόντων κινδύνου αυξάνεται επίσης στους νέους: Το 20% των παιδιών στις ΗΠΑ έχει παχυσαρκία.

Ενθαρρυντικό, από την άλλη πλευρά, είναι το γεγονός ότι η χρήση καπνού, που θεωρείται μία από τις κύριες αιτίες θανάτου που μπορούν να προληφθούν, μειώνεται σταθερά τόσο μεταξύ των ενηλίκων όσο και μεταξύ των νέων. Υπολογίζεται ότι το 11,5% των ενηλίκων στις ΗΠΑ καπνίζουν. Περίπου 28% των μαθητών λυκείου ανέφεραν το 2023 ότι δεν χρησιμοποίησαν ποτέ οποιοδήποτε προϊόν καπνού σε σύγκριση με το 16,5% το 2022. Πτωτική τάση μεταξύ των νέων παρουσιάζει και η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου με το 10% των μαθητών λυκείου να αναφέρει τρέχουσα χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου το 2023 σε σύγκριση με το 14,1% το 2022.

Μία άλλη θετική τάση που παρατηρήθηκε είναι η μείωση των ποσοστών υψηλής χοληστερόλης με την πάροδο των ετών, κάτι που είναι πιθανό να οφείλεται εν μέρει στην αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τους παράγοντες διατροφής και τρόπου ζωής που επηρεάζουν τα επίπεδα χοληστερόλης, σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα φαρμάκων και τον καλύτερο κλινικό έλεγχο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.