Πατέρας θα γίνει ο Ντάνιελ Ράντκλιφ - Έγκυος η σύντροφος του γνωστού «Χάρι Πότερ»

Πατέρας θα γίνει ο Ντάνιελ Ράντκλιφ, ο γνωστός σε όλους «Χάρι Πότερ».

Όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του 33χρονου χθες Σάββατο, η σύντροφός του Έριν Νταρκ είναι έγκυος.

«Είναι απόλυτα ενθουσιασμένοι και ανυπομονούν να γίνουν μια τριμελής οικογένεια», δήλωσε πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού στη βρετανική Mirror.

Daniel Radcliffe expecting his first child with partner Erin Darke https://t.co/96CRwV6bIm