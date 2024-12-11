Πάρης Σκαρτσολιάς: Πόσα χρήματα έβγαλε ο Μανωλάκης από «Το καφέ της Χαράς»

Ο Πάρης Σκαρτσολιάς ξεκίνησε την καριέρα του το 2003 από την πολύ πετυχημένη σειρά «Το Καφέ της Χαράς» όπου έπαιζε για 3 χρόνια τον Μανωλάκη, τον γιο του πουριτανού δημάρχου Κολωκοτρονιτσίου, Περίανδρου Πώπωτα, δηλαδή τον τηλεοπτικό γιο του Χάρη Ρώμα.

Και τον ξανάπαιξε το 2019 στο remake της σειράς, ενώ από το 2014 ως το 2017 ενήλικος πια πρωταγωνίστησε και στην επίσης πετυχημένη σειρά «Ταμάμ».

Μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με Λεμόνι» στο YouTube ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο ξεκίνημα της καριέρας του στα παιδικά του χρόνια και πώς έτυχε να επιλεχθεί για τον ρόλο:

«Γνώρισα τον Χάρη Ρώμα εντελώς συμπτωματικά σε μία παράσταση, καθόταν δίπλα μου και μου λέει: εσύ πρέπει να παίξεις οπωσδήποτε στη νέα σειρά που ετοιμάζω. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την εποχή δεν καταλάβαινα την επιτυχία. Με αναγνώριζαν στον δρόμο και το θεωρούσα φυσιολογικό» αποκάλυψε ο Πάρης Σκαρτσολιάς και συνέχισε:

«Το κλίμα στα γυρίσματα ήταν εκπληκτικό, ευλογία να συνεργάζεσαι με τέτοιους ηθοποιούς. Πήγαινα στο σχολείο μέχρι τις 14:00, με περίμενε απ’ έξω αυτοκίνητο της παραγωγής, με πήγαινε στις 15:00 στο γύρισμα, τελείωνα στις 22:00, γύριζα σπίτι και διάβαζα και κοιμόμουν

Δεν θεωρώ ότι εγκλωβίστηκα στον ρόλο του Μανωλάκη. Στο «Καφέ της Χαράς» έπαιρνα 800 ευρώ τον μήνα. Κάποια στιγμή είχε ανέβει κιόλας το ποσό στη δεύτερη-τρίτη σεζόν. Για μένα τότε αυτά τα λεφτά ήταν ό,τι καλύτερο. Τα κρατούσαν οι γονείς μου αλλά ό,τι ήθελα, για παράδειγμα ένα PlayStation, το έπαιρνα κατευθείαν. Επίσης, βοηθούσα όπου χρειαζόταν»

