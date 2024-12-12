Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor: Ο μεγάλος τελικός - Απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Survivor με τον Γιώργο Λιανό απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Survivor

Στον Άγιο Δομίνικο, με έναν συναρπαστικό τελικό και την ανάδειξη του μεγάλου νικητή, ολοκληρώνεται απόψε το Survivor!

Δείτε το trailer:

Ο Γιάννης Κέλι Αλκέο, η Στεφανία Γκλάρα, ο Νίνος Νικολαΐδης και ο John Ρηγάκης είναι οι τέσσερις φιναλίστ που με το πείσμα, τη δυναμική και την στρατηγική τους κατάφεραν να φτάσουν μία ανάσα από το έπαθλο των 100.000 ευρώ!

survivor

Απόψε είναι η νύχτα που θα κριθούν όλα! Ο Γιώργος Λιανός θα υποδεχτεί τους τέσσερις Survivors στον πρώτο στίβο μάχης. Μέσα από αυτή την πρώτη αναμέτρηση θα αναδειχθεί η τριάδα του τελικού.

survivor

Φτάνοντας στους τρεις υποψήφιους, οι προσφάτως αποχωρήσαντες Survivors θα κληθούν σε μία ψηφοφορία διαφορετική από τις άλλες. Έχοντας εικόνα των όσων έχουν διαδραματιστεί μέχρι απόψε, θα επιλέξουν ποιος Survivor θέλουν να πάρει το προβάδισμα στη διεκδίκηση και να φτάσει αμαχητί στη δυάδα.

survivor

Οι άλλοι δύο Survivors θα πρέπει να δώσουν μάχη για να κερδίσουν μία θέση στην τελική μονομαχία. Όποιος από τους δύο προκριθεί θα αντιμετωπίσει σε δύο αγωνίσματα τον Survivor που επέλεξαν οι αποχωρήσαντες. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη δύναμη της κερκίδας, ούτε όμως και τη δυναμική των μονομάχων…

Ποιος θα καταφέρει να δείξει υπεροχή στους στίβους μάχης και να φορέσει το ιερό κολιέ κερδίζοντας το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor ΣΚΑΪ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark