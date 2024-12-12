Στον Άγιο Δομίνικο, με έναν συναρπαστικό τελικό και την ανάδειξη του μεγάλου νικητή, ολοκληρώνεται απόψε το Survivor!

Ο Γιάννης Κέλι Αλκέο, η Στεφανία Γκλάρα, ο Νίνος Νικολαΐδης και ο John Ρηγάκης είναι οι τέσσερις φιναλίστ που με το πείσμα, τη δυναμική και την στρατηγική τους κατάφεραν να φτάσουν μία ανάσα από το έπαθλο των 100.000 ευρώ!

Απόψε είναι η νύχτα που θα κριθούν όλα! Ο Γιώργος Λιανός θα υποδεχτεί τους τέσσερις Survivors στον πρώτο στίβο μάχης. Μέσα από αυτή την πρώτη αναμέτρηση θα αναδειχθεί η τριάδα του τελικού.

Φτάνοντας στους τρεις υποψήφιους, οι προσφάτως αποχωρήσαντες Survivors θα κληθούν σε μία ψηφοφορία διαφορετική από τις άλλες. Έχοντας εικόνα των όσων έχουν διαδραματιστεί μέχρι απόψε, θα επιλέξουν ποιος Survivor θέλουν να πάρει το προβάδισμα στη διεκδίκηση και να φτάσει αμαχητί στη δυάδα.

Οι άλλοι δύο Survivors θα πρέπει να δώσουν μάχη για να κερδίσουν μία θέση στην τελική μονομαχία. Όποιος από τους δύο προκριθεί θα αντιμετωπίσει σε δύο αγωνίσματα τον Survivor που επέλεξαν οι αποχωρήσαντες. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη δύναμη της κερκίδας, ούτε όμως και τη δυναμική των μονομάχων…

Ποιος θα καταφέρει να δείξει υπεροχή στους στίβους μάχης και να φορέσει το ιερό κολιέ κερδίζοντας το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ;

