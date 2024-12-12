Oscars 2025: Ζωντανά για πρώτη φορά σε streaming πλατφόρμα

Το Όσκαρ για το καλύτερο streaming 2025 πηγαίνει στο... Hulu. Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε ότι τα Όσκαρ 2025 θα προβληθούν και μέσω πλατφόρμας streaming.

Μέχρι τώρα, η τελετή απονομής μεταδιδόταν ζωντανά από το δίκτυο ABC σε περισσότερες από 200 χώρες.

The Oscars will be live streamed for the first time on Hulu.



Welcome to 2025: https://t.co/IOvFsonzMN pic.twitter.com/fYNvoWwOYi — Rolling Stone (@RollingStone) December 11, 2024

Φέτος οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν και μέσω της πλατφόρμας Hulu της Disney. Όσοι δεν μπορέσουν να την παρακολουθήσουν ζωντανά θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν οn demand την επόμενη μέρα στο Hulu.

Παρουσιαστής της λαμπερής τελετής θα είναι ο βραβευμένος με Emmy κωμικός, σεναριογράφος, παραγωγός και παρουσιαστής, Κόναν Ο'Μπράιεν, ο οποίος παίρνει τη σκυτάλη από τον Τζίμι Κίμελ, σύμφωνα με το «Deadline».

Η τελική λίστα των Όσκαρ 2024-25 θα αποκαλυφθεί στις 17 Δεκεμβρίου, ενώ οι υποψηφιότητες θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2025. Η 97η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου 2025 στο Dolby Theater του Λος 'Αντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά από το τηλεοπτικό δίκτυο ΑΒC για 50η συνεχή χρονιά

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.