My Style Rocks: Χριστουγεννιάτικα ταξίδια - Σήμερα στις 16:30 στον ΣΚΑΪ - Δείτε το τρέιλερ

MY STYLE ROCKS

Με την Κατερίνα Καραβάτου

Οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks σήμερα ετοιμάζουν… βαλίτσες για έναν αγαπημένο προορισμό του εξωτερικού και ντύνονται ανάλογα! Σε ποια πόλη βρίσκεται η κάθε fashionista και με ποιο concept συνοδεύει την εμφάνισή της;

Βουδαπέστη, Άμστερνταμ, Όσλο, Γκστάαντ, Στοκχόλμη, Μιλάνο, Μόναχο και Λονδίνο είναι οι προορισμοί που επιλέγουν και μας ταξιδεύουν!

Στα παρασκήνια, οι συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από τη στρατηγική που ακολουθούν ορισμένες διαγωνιζόμενες όταν πρόκειται να αφαιρέσουν βαθμό από μία άλλη fashionista.

Η μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στις βαθμολογίες που παίρνει για την εμφάνισή της η Βανέσσα δίνει τροφή για συζήτηση…

Η Έλλη αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στο να προφέρει το όνομα του προορισμού που έχει επιλέξει ενώ μοιράζεται μία ξεχωριστή εμπειρία που είχε σε πίστα χιονοδρομικού!

Το look της Σοφίας φαίνεται αρκετά έξυπνο και πολύπλοκο, θα καταφέρει να κερδίσει τις εντυπώσεις και τις πολυπόθητες υψηλές βαθμολογίες;

Δείτε το τρέιλερ:

MY STYLE ROCKS

Καθημερινά στις 16.30

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.