Γιώργος Παπαχατζής: Ο perfumer που κάνει άρωμα... την αρχαιότητα

Της Μύριαμ Κιάσσου

Στην καρδιά της Αθήνας, εκεί όπου το παλιό συναντά το νέο, η τέχνη της αρωματοποιίας αποκτά μια σύγχρονη ταυτότητα: ελληνική, αστική, μοντέρνα και αισθησιακή. Πηγή της, τα σεμινάρια αρωμάτων που διοργανώνει ο Γιώργος Παπαχατζής. Σεμινάρια που θυμίζουν μια κρυφή συνάθροιση ή τελετουργία.

Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα, που αποπνέει έναν αέρα μυστικισμού, οι συμμετέχοντες εξερευνούν τη γνώση της δημιουργίας αρωμάτων, σε μια πραγματική ιεροτελεστία που γεφυρώνει εποχές μέσω της μυρωδιάς.

Η εικόνα αυτή δεν προκαλεί καθόλου εντύπωση αφού η εταιρεία του αρωματοποιού Γιώργου Παπαχατζή, «The Greek Perfumer», εμπνέεται από τη μυθολογία, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τις μυρωδιές ποu γίνονται βίωμα -όπως αυτή του λιβανιού τα πρωινά των Κυριακών- αλλά και από την ενέργεια της σύγχρονης πόλης.

Ο «τρελός Έλληνας», όπως τον χαρακτηρίζουν επαινώντας τη δημιουργικότητά του, δηλώνει, μιλώντας στο skai.gr, πως θέλει συνεχώς να κάνει «update» όχι μόνο στο brand του αλλά και στη ζωή του.

Έτσι, με μέσο το άρωμα, όχι μόνο «υφαίνει» αόρατα πέπλα ερωτισμού και κομψότητας, που... αναδύονται από το δέρμα, αλλά μεταλαμπαδεύει και πολύτιμες πληροφορίες που αφορούν την αρωματοποία και την ιστορία της, μυώντας τους συμμετέχοντες στα σεμινάρια του, στην τέχνη της παρασκευής, βάσει μάλιστα των προτιμήσεών τους στις μυρωδιές που θέλουν να φορούν.

Όπως εξηγεί, τομέας εξειδίκευσής του είναι η δημιουργία πολυτελών αρωμάτων που δίνουν έμφαση στην ενσάρκωση του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού μέσα από δυσεύρετα αιθέρια έλαια, μυρωδιές μεσογειακών λουλουδιών, βοτάνων αλλά και εξωτικών καρπών, ξύλων και ρητινών.

Κι όλα αυτά ενώ η Αφροδίτη -η θεά που ταυτίστηκε με την τέχνη της αποπλάνησης ως αιώνιο τοτέμ- γίνεται η σταθερά που τον καθοδηγεί σχεδόν σε κάθε σύνθεση, αλλά και το έμβλημα του οίκου αρωμάτων που δημιούργησε το 2018, θέλοντας να χαράξει τον προσωπικό του δρόμο στον κόσμο της αρωματοποίιας.

Γιασεμί, λεμονιά και Quartz... τα συστατικά ενός «The greek perfumer»

«Μεγάλωσα στο κέντρο της Αθήνας σε μια αστική οικογένεια που έτρεφε μεγάλη αγάπη για τα λουλούδια, το καλό φαγητό και τα ταξίδια», αφηγείται ο Γιώργος, επιστρέφοντας νοερά στα παιδικά του χρόνια, και στην άκρατη, όπως τη χαρακτηρίζει, επιθυμία να... οσμίζεται τα πάντα.

Λάτρευε να ανακατεύει τα μπαχαρικά στην κουζίνα, ενώ το παιχνίδι του στον κήπο του σπιτιού του -μιας και όπως αναφέρει υπήρξε από τους τυχερούς των Αθηνών, που μεγάλωσε σε σπίτι με κήπο- ήταν να ανακατεύεται στις τριανταφυλλιές και να περιεργάζεται τα άνθη από τα γιασεμιά, τα νυχτολούλουδα, τις βιολέτες, τις λεμονιές και τις γαρδένιες.

Η μυρωδιά του γιασεμιού μάλιστα αποτελεί για εκείνον το πρώτο έντονο οσφρητικό βίωμα αφού, όπως θυμάται, ήταν τόσο γλυκιά και μεθυστική που «έπνιγε» τις ευωδιές όλων των υπολοίπων λουλουδιών και βοτάνων του κήπου.

Θα ερωτευτεί ωστόσο τα αρώματα από τα μπουκάλια Quartz και Caleche που συνήθιζε να φορά η μητέρα του, μια αξεπέραστη ανάμνηση βαθιά εγγεγραμμένη στα συναισθηματικά κέντρα του εγκεφάλου - όπως ακριβώς ορίζει εξάλλου η νευροεπιστήμη ότι συμβαίνει με τη μυρωδιά της μητέρας για το παιδί.

«Καταλαβαίνω ότι τελικά με αυτά τα πάθη γεννιέται κανείς», λέει, καταλήγοντας ότι από εκεί και πέρα, το να βρει κανείς τα πατήματά του είναι θέμα συγκυριών και ακλόνητης θέλησης.

O Γιώργος Παπαχατζής σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και αργότερα εξειδικεύτηκε στην αρωματοποιία μέσα από σπουδές και σεμινάρια σε αναγνωρισμένες σχολές και οργανισμούς που σχετίζονται με την τέχνη του αρώματος στη Γαλλία.

Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο κοσμετολογίας και αρωματοποιίας ISIPCA στις Βερσαλλίες, στη Gallimard, στη Γκρας και στη Fragonard στο Παρίσι.

«Ευγνωμονώ τον Θεό που είχα την ευλογία να έχω δύο υπέροχους γονείς που επένδυσαν ηθικά και οικονομικά στην πρόοδό μου και μπόρεσα να το εξελίξω μέχρι να συστήσω στην Ελλάδα το δικό μου brand αρωμάτων», σχολιάζει αναλογιζόμενος την πορεία του.

Πρότυπό του χαρακτηρίζει τον Francis Kurkdjian, τον οποίο και θεωρεί είδωλο στην αρωματοποιία.

Παράλληλα αναφέρει πως αντλεί έμπνευση από τα κείμενα της ιστορικού και διαχειρίστριας της ελληνικής έκδοσης της εγκυκλοπαίδειας αρωμάτων, Fragrantica, Eλένας Βοσνάκη.

Πρεσβεύοντας πως το νόημα της ζωής κρύβεται στο άρωμα που δίνουμε εμείς σε αυτή, ο Γιώργος -που πάνω απ’ όλα θα ήθελε να μπορούσε να μετατρέψει την αισιοδοξία, «αυτό που λείπει και έχει τόσο ανάγκη ο κόσμος στις μέρες που διανύουμε», σε εσάνς- θέτει ως προσωπικό του στοίχημα τη μετουσίωση εμβληματικών σημείων αναφοράς, όπως ο ίδιος τα αντιλαμβάνεται, στον κόσμο των αρωμάτων.

Εμπνευση για εκείνον, όπως εξηγεί, στάθηκε η επιθυμία να αναδείξει την Ελλάδα στη διεθνή σκηνή της πολυτελούς αρωματοποιίας, δημιουργώντας συνθέσεις που αποτυπώνουν τον πλούτο της Μεσογείου και την πολιτισμική μας κληρονομιά.

Η έμπνευση αυτή, ως φαίνεται, ήταν στην πραγματικότητα επιχειρηματικό ένστικτο αφού, όπως παρατηρεί, αρώματά του όπως το «Sunset in Mykonos» και το «Dionysian Orgy» -συνθέσεις που δημιουργήθηκαν ακριβώς με σκοπό να... μυρίζουν Ελλάδα- είναι αυτές που καταγράφουν υψηλότατες πωλήσεις στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Περισσότερο όμως, έναυσμά του, υπογραμμίζει, πως ήταν η ανάγκη να προτείνει μια αυθεντική εναλλακτική, σε μια εποχή όπου -κατά τη γνώμη του- στον χώρο προτιμούνται οι ασφαλείς λύσεις, που επενδύουν περισσότερο στην πολυτελή συσκευασία και όχι στο περιεχόμενο.

«Ο κόσμος σήμερα», τονίζει, «αναζητά αρώματα που τον εκφράζουν προσωπικά, που έχουν μια ιστορία να πουν, γίνονται βίωμα και έχουν αυθεντικότητα».

«Mε χαροποιεί να λαμβάνω mails ή μηνύματα στα social που μού λένε ότι φοράνε π.χ. το 'Orgasmic Oud' γιατί τους δίνει δύναμη να αντέξουν μια δύσκολη μέρα στο γραφείο», σημειώνει χαρακτηριστικά, ενώ θυμάται πάντα την ιστορία ενός πελάτη του που ταυτίζει τη γεμάτη αγάπη σχέση που ζει σήμερα, με τη σύνθεση «Mastic Onirique» που επέλεξε να φορέσει στο πρώτο ραντεβού.

«Αυτό ακριβώς ήταν που ήθελα να πετύχω: Ο κόσμος να βάλει στην καθημερινότητά του τα αρώματα The Greek Perfumer για να αντλήσει χαρά, αυτοπεποίθηση, να αναδείξει τον ερωτισμό και τη γοητεία του».

Αν έπρεπε ο ίδιος να ταυτίσει πάντως την ύπαρξή του με μια μυρωδιά, με μια συγκεκριμένη αρωματική σύνθεση, τότε ο Γιώργος δηλώνει με σιγουριά πως αυτή είναι το άρωμα Varonos, το εμβληματικό πρώτο άρωμα της συλλογής του, που σύντομα θα επαναλανσαριστεί ως «Bergamaniac».

Στο Varonos, όπως λέει, οφείλει και το ξεκίνημά του στην αρωματοποιία αφού όχι απλώς αποτέλεσε την πρώτη δημιουργία του οίκου αλλά φτιάχτηκε, χρόνια πριν, στο πλαίσιο των σπουδών του στη Γαλλία, λαμβάνοντας εξαιρετικά εγκωμιαστικά σχόλια από τους καθηγητές του, που ακριβώς για αυτό το άρωμα τον ενθάρρυναν να επενδύσει σε μια καριέρα στον χώρο.

Κάθε μυρωδιά... μια ιστορία

«Κάθε άρωμα θα σου αφηγηθεί αθόρυβα τη δική του ιστορία», τονίζει ο Γιώργος εξηγώντας πως το «μυστικό» είναι η διακύμανση της μυρωδιάς.

Επιλέγει και προμηθεύεται πρώτες ύλες από διεθνείς εκθέσεις που επισκέπτεται κάθε χρόνο ώστε να έρθει σε επαφή με εξαιρετικά έμπειρους παραγωγούς αιθερίων ελαίων, αρωμάτων και όχι μόνο.

«Θέλει μύτη, ένστικτο και εμπειρία μέχρι να καταλήξεις στη σωστή επιλογή, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε κάνει και λάθος επολογές», παραδέχεται, επιμένοντας μάλιστα πως για αυτό ακριβώς, «γραμμή» της «Τhe Greek Perfumer» είναι να χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες όπως το «απόλυτο γιασεμί» ή το ρίζωμα ίριδας, ακριβά αιθέρια, αλλά και αξεπέραστα στην απόδοσή τους, έλαια.

«Αποτελούν την πεμπτουσία σε συνδυασμό με το minimal δωρικό design», παρατηρεί με ενθουσιασμό.

«Και φυσικά η φόρμουλα: Ένα καλοδομημένο άρωμα, με ένα εντυπωσιακό άνοιγμα που ακουμπά πάνω σε νότες από μαλακά λουλούδια και φρούτα, ποικιλίες τσαγιού, μπαχαρικά, ξύλα, βάλσαμα, ρητίνες και animalic νότες που συνθέτουν έντονες συγχορδίες, γεμάτες αντιθέσεις που στροβιλίζονται για ώρες στο δέρμα αναδεικνύουν, σχεδόν ως διά μαγείας τη γοητεία και την αυτοπεποίθηση», λέει.

Ως αρωματοποιός, αγαπά ιδιαίτερα τις νότες του πάλο σάντο, του γιασεμιού, της μαστίχας, του βάλσαμου τολού και του γκουαγιάκ. Tαυτίζει την ευτυχία με τη μυρωδιά από το περγαμόντο, την επιτυχία με τον κέδρο, την αφθονία με τον ελίχρυσο. Ταυτόχρονα, συνδέει την ηρεμία με το άρωμα της βανίλιας, τον έρωτα με το συστατικό άμπερ και το σεξ με τη μυρωδιά του ουντ (ξυλαλόη).

Επισημαίνει πως κάνενα άρωμα που είναι σωστά παρασκευασμένο, δεν γίνεται ενοχλητικό, κι αν αυτό συμβαίνει, είναι αποτέλεσμα είτε χρήσης κακής ποιότητας υλικών και υπερβολικής δοσολογίας έλαιων (ειδικά λουλούδια, ξύλα και ρητίνες) είτε υπερβολικής χρήσης (πολλών ψεκασμών) από τον ίδιο τον χρήστη.

«Προσωπικά αγαπώ τα πιο διάφανα αρώματα, αυτά που σου δίνουν αίσθηση φρεσκάδας και ελληνικής υπαίθρου, με εξαίρεση τα χειμωνιάτικα βράδια που προτιμώ τα πιο μυστικιστικά αρώματα, που είναι πλούσια σε ανατολίτικες νότες, ξηρά ξήλα, μπαχαρικά και leathery αποχρώσεις».

Σε κάθε περίπτωση επιμένει πως τα αρώματα δεν έχουν φύλο. «Όχι γιατί τώρα είναι μόδα το genderless αλλά επειδή πάντα ήταν μέρος της φιλοσοφίας μας ότι οι όμορφες ευωδιές ανήκουν σε όλους» και δεν θα πρέπει, στα σίγουρα, να υπολογίζονται απλώς ως ένα ακόμη αξεσουάρ ή προϊόν ομορφιάς, αφού στην πραγματικότητα «εξωτερικεύουν στοιχεία της προσωπικότητάς μας που κανένα κόσμημα ή ρούχο, όσο εντυπωσιακό και αν είναι, δεν μπορεί να εξωτερικεύσει!».

Όπως ο κόσμος της μόδας, έτσι και η αρωματοποιία, παρατηρεί ο Γιώργος, επηρεάζεται από τα περιβαλλοντικά ζητήματα και την τεχνητή νοημοσύνη.

«Επαναγεμιζόμενα μπουκάλια, ανακυκλώσιμες συσκευασίες, fair trade policy είναι μόνο μερικά από αυτά. Και βέβαια, όπως είπαμε, τα genderless αρώματα και AI εφαρμογές που βρίσκουν το κατάλληλο άρωμα για το δικό σου DNA ή η βιοτεχνολογία που φτιάχνει μόρια που μιμούνται σπάνια φυσικά συστατικά με σκοπό να μην επιβαρύνουμε το περιβάλλον», είναι οι τάσεις που θα «φορεθούν» πολύ από εδώ και πέρα.

Σε κάθε περίπτωση, καταλυτικό ρόλο, επιμένει, «παίζει» η βιωματική εμπειρία.

«Σήμερα δεν πουλάμε προιόντα. Πουλάμε εμπειρίες. Γι' αυτό διοργανώνω τα σεμινάρια αρωμάτων, ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να ζήσουν το άρωμά τους»

«Σχολείο» αρωμάτων

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γιώργος Παπαχατζής δεν άργησε να συνειδητοποιήσει ότι η αγάπη του για τη σύνθεση, τις πρώτες ύλες και τις αρωματικές ιστορίες μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο: σε πολύτιμη πληροφορία.

Την οποία μάλιστα είχε ανάγκη να μοιραστεί... Να δείξει στους άλλους πόσο μαγικό είναι να δημιουργείς το δικό σου άρωμα, μυούμενος στον συναρπαστικό κόσμο της αρωματοποίιας, ως μια διαδικασία απόλυτα ουσιαστική αφού το άρωμα γίνεται έτσι βιωματικός τρόπος αυτοέκφρασης.

Το workshop «Φτιάξε το άρωμά σου» διαρκεί τρεις ώρες και αποτελεί έναν πλήρη κύκλο αρωματοποιίας που περιλαμβάνει τις πιο θεμελιώδεις γνώσεις πάνω στη θεωρία της τέχνης αυτής, αλλά και τις βασικές τεχνικές για να φτιάξει κανείς, εν συνεχεία, το μοναδικό, προσωπικό του άρωμα. Έτσι ακριβώς όπως το επιθυμεί και τον εκφράζει.

Τα σεμινάριά του έχουν μέχρι τώρα πραγματοποιηθεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα. Σύντομα όμως θα διοργανωθούν όχι μόνο και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα (Χαλκίδα, Ηράκλειο, Βόλο κ.ά.) αλλά και στο εξωτερικό, όπου «χτυπά δυνατά η καρδιά της ελληνικής ομογένειας».

«Οι μαθητές μας αποκτούν μέσα από μια διαδραστική διαδικασία θεμελιώδεις γνώσεις σχετικά με την εξέλιξη της τέχνης της αρωματοποιίας, από την αρχαιότητα μέχρι σημερα που η ΑΙ διεισδύει όλο και πιο δυναμικά στη βιομηχανία των αρωμάτων», εξηγεί ο αρωματοποιός, προσθέτοντας πως βαρύνουσα σημασία δίνεται φυσικά στη χημεία, τη νομοθεσία και το marketing καλλυντικών και αρωμάτων.

Βασικός στόχος του σεμιναρίου βέβαια είναι οι συμμετέχοντες να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα δικό τους άρωμα, το οποίο θα πάρουν μαζί τους φεύγοντας.

Μιλώντας για τη φιλοσοφία πίσω από το σεμινάριο, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται τον ρόλο του «δασκάλου-καθοδηγητή», κάνει λόγο για το αίσθημα ικανοποίησης που του αφήνει το όλο εγχείρημα αλλά και την αίσθηση ευθύνης που έχει απέναντι στους «μαθητές» του.

«Με χαροποιεί πολύ που έρχονται στα σεμινάρια παδιά 18, 20, 25 ετών, συνειδητοποιημένα και γεμάτα όρεξη να μυηθούν σε μια πρωτόγνωρη εμπειρία που μακάρι να τους εμπνεύσει ώστε να πραγματοποιήσουν μελλοντικά τα όνειρά τους», αναφέρει, εκφράζοντας παράλληλα την έκπληξή του, καθώς, όπως λέει, «δεν περίμενα να δω ανθρώπους όπως γιατρούς ή χημικούς και επιχειρηματίες που, ενώ δραστηριοποιούνται ήδη στον χώρο των καλλυντικών και των αρωμάτων, όταν φτάνει η ώρα να φτιάξουν το δικό τους άρωμα», βλέπεις ξαφνικά «να ανάβει μια σπίθα στα μάτια τους» και να γίνονται... μικρά παιδιά.

Για τον Γιώργο Παπαχατζή, ο ρόλος του δασκάλου είναι βαθιά ουσιαστικός, όπως λέει.

Όσο για το αν η αισθητική και η καλλιέργεια της αρωματικής παιδείας μπορούν να διδαχθούν; «Σαφώς και διδάσκονται», απαντά.

«Όμως, όταν κάποιος κουβαλά μέσα του αυτό το ένστικτο, τότε πραγματικά μπορεί να φτάσει πολύ μακριά. Τότε είναι που συμβαίνουν τα μικρά θαύματα».

Με έμβλημα τη θεά Αφροδίτη

Ο Γιώργος Παπαχατζής έχει επιλέξει ως σύμβολο για το brand του τη θεά Αφροδίτη αφού, όπως περιγράφει, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία ήταν η θεά του έρωτα και το πρώτο θηλυκό που δίδαξε στις γυναίκες του αρχαίου κόσμου πώς να αξιοποιούν τις ευωδιές για να αναδείξουν το κάλλος τους.

«Σήμερα, η ομορφιά έχει άλλη έννοια», δηλώνει επισημαίνοντας ότι στον δυτικό κόσμο πλέον δεν συγχωρούνται τα αισθητικά ψεγάδια, ούτε καν η φυσική γήρανση.

«Γι' αυτό ο κόσμος μοιάζει συναισθηματικά πιο χαμένος από ποτέ», παρατηρεί, καταλήγοντας πως ευτυχώς ένα μεγάλο ρεύμα αντιστέκεται σθεναρά. «Η ομορφιά έγκειται στη διαφορετικότητα, στο να είμαστε απλά ο εαυτός μας», τονίζει.

Άρωμα... προκλήσεων

Φυσικά, όπως ακριβώς ισχύει για την είσοδο στον «κόσμο του επιχειρείν» γενικότερα, έτσι και η σύσταση ενός οίκου αρωμάτων στην Ελλάδα, συνεπάγεται προκλήσεις και δυσκολίες.

«Το όλο εγχείρημα, να συστήσεις ένα brand που εξειδικεύεται σε πολυτελή αρώματα στην Ελλάδα, ήταν ρίσκο, καθώς το κοινό δεν ήταν εξοικειωμένο με κάτι τέτοιο. Eπίσης κάθε designer πρέπει πρώτα να καταξιωθεί έξω και ύστερα θα τον εμπιστευτούν οι ίδιοι οι Έλληνες», υπογραμμίζει ο αρωματοποιός, τονίζοντας πως το «βάπτισμα του πυρός» ο οίκος το πήρε λανσάροντας τα αρώματά του στις αγορές της Μυκόνου και του εξωτερικού.

«Σιγά- σιγά μπήκαμε και σε μπουτίκ της Αθήνας», προσθέτει, σημειώνοντας πως -ευτυχώς- την τελευταία πενταετία έχει σημειωθεί μια αλματώδης εξέλιξη χάρη στην άφιξη niche οίκων αλλά και perfume influencers, tiktokers κ.λπ. που «μυούν» το ελληνικό κοινό σε niche αρώματα οπότε και έχει διευρυνθεί σημαντικά τόσο η εμπιστοσύνη στους ελληνικούς οίκους όσο και η πελατεία τους.

Σε πρώτη ανάγνωση, για τον Γιώργο Παπαχατζή, οι δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει ένας επιχειρηματίας-αρωματοποιός, που δραστηριοποιείται σήμερα στη χώρα, δεν διαφέρουν από αυτές που θα συναντήσει οποιοσδήποτε άλλος νέος επιχειρηματίας, σε όποιον τομέα κι αν θελήσει να δραστηριοποιηθεί.

Ωστόσο, η αρωματοποιία, εκ προιμίου, αποτελεί, όπως ο ίδιος παραδέχεται, ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ακριβό «σπορ».

Η υψηλή φορολογία σε συνδυασμό με τις αυξήσεις των τελευταίων χρόνων σε βασικές πρώτες ύλες, όπως οι συσκευασίες, επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος παραγωγής.

Ταυτόχρονα, ο επιχειρηματίας-αρωματοποιός σημειώνει ότι, συχνά ανακύπτουν και έκτακτες προκλήσεις. Πρόσφατα, για παράδειγμα, όπως λέει, κλήθηκε να αντεπεξέλθει στην απότομη αύξηση του πληθωρισμού, η οποία επηρέασε φυσικά και την αγορά αρωμάτων.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, παρατηρεί πως σήμερα υπάρχουν δύο κατηγορίες καταλωτών: Εκείνοι που δαπανούν απτόητοι μεγάλα ποσά σε premium αρώματα, κι εκείνοι που αναζητούν πιο οικονομικές λύσεις, όπως κουπόνια ή συσκευασίες με λιγότερη ποσότητα περιεχομένου (τα γνωστά travel sizes).

«Γι' αυτό όλα μας τα αρώματα κυκλοφορούν και σε σπρέυ των 15 ml και σε discovery sets ή decants, ώστε να μπορουν να απολαύσουν όλοι τα αγαπημένα τους αρώματα ακόμη κι αν έχουν πιο περιορισμένο budget».

Επιπλέον, η προϋπόθεση κατοχύρωσης πιστοποιήσεων που συμμορφώνονται με τη νομοθεσία κάθε κράτους, καθώς και η απαραίτητη παρουσία σε εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις, δημιουργούν πρόσθετες οικονομικές απαιτήσεις.

Όλα αυτά την ώρα που «στην αντίπερα όχθη» υπάρχουν οι διεθνείς οίκοι οι οποίοι έχουν ένα εκτός συναγωνισμού υπόβαθρο: «Πατούν» πάνω σε μια κουλτούρα πλήρως εξοικειωμένη με primitive αγαθά και στρατηγικές marketing που αποτιμώνται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μέσα από «επενδύσεις» σε giga influencers, πολυτελείς συσκευασίες, τοποθετήσεις των προιόντων τους σε τεράστιες αλυσίδες καταστημάτων, duty free, διεθνείς εκθέσεις, κ.λπ.

«Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αδύνατον ένας Έλληνας δημιουργός να καταξιωθεί στο εξωτερικό», υπογραμμίζει, συνοψίζοντας πως σήμερα μπορεί να βρει κανείς αρώματα της «The Greek Perfumer» στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ιταλία και στην Ουάσινγκτον.

«Βραχυπρόθεσμα επενδύουμε τόσο στη δημιουργία νέων αρωμάτων αλλά και νέων αρωματικών κεριών και room sprays όσο και στο εκπαιδευτικό κομμάτι που αφορά στα σεμινάρια αρωμάτων, με νέες συνεργασίες, διάσημους guests και θεματολογία για τον χειμώνα», αναφέρει, προσθέτοντας πως επιδίωξή του σε βάθος πενταετίας είναι η παρουσία του brand σε εμβληματικά καταστήματα όπως τα Harrods αλλά και η επέκταση σε αγορές πέρα από την Ευρώπη, όπως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην Ασία.

Μια εσάνς Αθήνας... σε όλο τον κόσμο

Ο μακροπρόθεσμος, τελικός στόχος πάντως, είναι ένας: Nα ταξιδέψει η «The Greek Perfumer» σε ολόκληρο τον κόσμο, «παραμένοντας πιστή στο όραμα και την αγάπη για την Ελλάδα».

Θέτοντας τον πήχη, όπως γίνεται αντιληπτό, πολύ ψηλά, ο Γιώργος Παπαχατζής είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να σταματήσει να ονειρεύεται και να δημιουργεί, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Ένα μέλλον γεμάτο υποσχέσεις για ένα brand που, με την ακαταμάχητη αύρα του «ελληνικού, εκρηκτικού ταμπεραμέντου», θα αναδείξει την κουλτούρα και την αισθητική της χώρας μας, κερδίζοντας πιστούς φίλους στο εξωτερικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.