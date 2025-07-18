Η JP Morgan πρέπει να διακόψει τις δικαστικές ενέργειες κατά της Viva Wallet στην Ελλάδα, αποφάνθηκε την Παρασκευή το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, σύμφωνα με το Reuters.

Η αμερικανική τράπεζα κατέθεσε αγωγή στην Αθήνα τον Ιανουάριο κατά του διευθύνοντος συμβούλου της Viva Χάρη Καρώνη και τριών άλλων διευθυντών, ζητώντας 916 εκατομμύρια ευρώ (1,1 δισεκατομμύριο δολάρια) στο πλαίσιο μιας διαμάχης σχετικά με την επένδυση της JP Morgan στη Viva.

Τόσο η Werealize όσο και η JP Morgan διεκδίκησαν τη νίκη μετά την απόφαση της Παρασκευής, όπως έκαναν οι δύο πλευρές και πέρυσι, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε σχετικά με τα αντίστοιχα δικαιώματα αγοράς για την αγορά των μετοχών της Viva της άλλης πλευράς.

Ο εκπρόσωπος της Werealize κάλεσε την JP Morgan να «συμμετάσχει σε παραγωγικές συζητήσεις» σχετικά με το μέλλον της Viva, προσθέτοντας: «Η JPM πρέπει τώρα να κάνει στην άκρη και να επιτρέψει στη Viva να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να αξιοποιήσει πλήρως τις εμπορικές της δυνατότητες».

Η JP Morgan, ωστόσο, επεσήμανε την απόρριψη από το δικαστήριο πολλών από τα επιχειρήματα της Werealize.

«Ενώ θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τις δικαστικές τακτικές τους και πολλά θέματα εξακολουθούν να επιλύονται από τα δικαστήρια, η δέσμευσή μας παραμένει σταθερή για την επιχείρηση και την επένδυσή μας», δήλωσε εκπρόσωπος της τράπεζας.

Η JP Morgan αγόρασε ποσοστό 48,5% της Viva Wallet, έναντι σχεδόν 810 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ η Werealize του Καρώνη κατέχει το 51,49%.

Τον Ιανουάριο, το Εφετείο έκρινε ότι η JP Morgan είχε ουσιαστικά «μία ευκαιρία» να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς για την απόκτηση των μετοχών της Werealize, αν και η διαφωνία των μερών σχετικά με το αν αυτό έχει πραγματοποιηθεί δεν έχει ακόμη επιλυθεί.

Η JP Morgan και η Werealize, καθώς και οι διευθυντές της έχουν επίσης καταθέσει αγωγές δυσφήμισης η μία εναντίον της άλλης στην Ελλάδα.

