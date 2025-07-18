Chevron: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της Hess για 53 δισ. δολάρια

Η Chevron κέρδισε μια μεγάλη μάχη, η οποία της έδωσε το πράσινο φως για την εξαγορά της Hess ύψους 53 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την πρόσβαση σε ένα από τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά κοιτάσματα παγκοσμίως.

Η ExxonMobil είχε αμφισβητήσει την προσφορά της Chevron για την Hess, μία από τις τρεις εταιρείες που έχουν πρόσβαση στο τεράστιο πετρελαϊκό κοίτασμα Stabroek Block στα ανοικτά των ακτών της Γουιάνας, αλλά το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο στο Παρίσι δικαίωσε την Chevron, σημειώνει το Associated Press.

«Διαφωνούμε με την ερμηνεία της επιτροπής του Eπιμελητηρίου, αλλά σεβόμαστε τη διαδικασία διαιτησίας και επίλυσης διαφορών», ανέφερε η Exxon Mobil σε δήλωσή της την Παρασκευή.

Η Γουιάνα είναι μια χώρα μόλις 791.000 κατοίκων που είναι έτοιμη να γίνει η τέταρτη μεγαλύτερη υπεράκτια παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, μπροστά από το Κατάρ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τη Νορβηγία. Τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί σημαντικός παραγωγός.

Οι πετρελαϊκοί γίγαντες Exxon Mobil, η κινεζική CNOOC και η Hess έχουν πρόσβαση στα εξαιρετικά προσοδοφόρα κοιτάσματα πετρελαίου στη βόρεια Νότια Αμερική.

Με την Chevron να παίρνει το πράσινο φως την Παρασκευή, γίνεται πλέον ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στο Stabroek.

«Είμαστε υπερήφανοι για όλους στην Hess για τη δημιουργία ενός από τα καλύτερα αναπτυξιακά χαρτοφυλάκια του κλάδου, συμπεριλαμβανομένης της Γουιάνας, της μεγαλύτερης ανακάλυψης πετρελαίου στον κόσμο τα τελευταία 10 χρόνια, και του σχιστόλιθου Bakken, όπου είμαστε ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Hess, John Hess. «Ο στρατηγικός συνδυασμός της Chevron και της Hess δημιουργεί μια κορυφαία ενεργειακή εταιρεία», ανέφερε.

