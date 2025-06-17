Ένα από τα πιο σοκαριστικά περιστατικά bullying που έχει βιώσει στο Χόλιγουντ περιέγραψε ο Τζέισον Άιζακς, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Vulture.

Ο 62χρονος Βρετανός ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του στις σειρές The White Lotus και Χάρι Πότερ, μίλησε για έναν σταρ γνωστό παγκοσμίως ο οποίος όπως αποκάλυψε, τον ταπείνωσε κατά τη διάρκεια γυρισμάτων.

Ο Άιζακς υποδύθηκε τον Λούσιους Μαλφόι στη δημοφιλή σειρά ταινιών Χάρι Πότερ. AP Photo

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι ο συνάδελφός του, πέρα από το ότι τον έσπρωξε εκτός πλάνου, συνήθιζε να αλλάζει επίτηδες την ερμηνεία του όταν δεν τον κατέγραφε η κάμερα, δημιουργώντας συνθήκες έντονης ψυχολογικής πίεσης. «Δεν είχα ξαναδεί τέτοια συμπεριφορά. Παλιά θα έγλειφα το πάτωμα που πατούσε αυτός ο άνθρωπος. Τώρα δεν θα ήθελα ούτε να τον ξαναδώ», συμπλήρωσε.

Η Ρόουζ Γουίλιαμς, ο Λούκας Μπράβο, η Λέσλι Μάνβιλ, ο Τζέισον Άιζακς, η Έλεν Τόμας και ο Λάμπερτ Γουίλσον στην πρεμιέρα της ταινίας «Mrs. Harris Goes to Paris» στο Ηνωμένο Βασίλειο στο Λονδίνο, Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022. Photo AP

«Δεν είχα ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Παλιά τον θαύμαζα, τώρα δεν θέλω ούτε να τον ακούω», είπε χαρακτηριστικά.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες μιλούν ανοιχτά για το παρασκήνιο του θεάματος και τις σκοτεινές πλευρές του.

Παράλληλα, ο Τζέισον Άιζακς αναφέρθηκε στις αμοιβές των ηθοποιών, επισημαίνοντας πως, παρότι σπάνια γίνεται δημόσια λόγος γι’ αυτές, η συζήτηση γύρω από τα ποσά μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις.

Στην πρεμιέρα της τρίτης σεζόν του "The White Lotus" στις 10 Φεβρουαρίου 2025, στο Θέατρο Paramount στο Λος Άντζελες. (AP Photo/

«Οι ηθοποιοί αποφεύγουν να μιλούν δημόσια για τις απολαβές τους, γιατί είναι προφανώς δυσανάλογες σε σχέση με αυτό που κάνουμε, φοράμε μακιγιάζ και μιλάμε με αστείες φωνές και αυτό εξοργίζει τον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας τη συμμετοχή του στην τρίτη σεζόν του The White Lotus, αποκάλυψε πως οι αμοιβές των ηθοποιών ήταν σημαντικά χαμηλότερες από τα συνήθη δεδομένα της βιομηχανίας.

«Σε σύγκριση με τις αμοιβές που δίνονται συνήθως σε μεγάλες τηλεοπτικές παραγωγές, το ποσό ήταν πολύ χαμηλό.»

Ωστόσο, ο ίδιος αναγνώρισε την αξία της εμπειρίας, λέγοντας με χιούμορ: «Η αλήθεια είναι πως θα πληρώναμε εμείς για να παίξουμε σε αυτή τη σειρά. Πιθανότατα θα δίναμε μέχρι και κάποιο μέλος του σώματός μας.»

Πηγή: skai.gr

