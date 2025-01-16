Κάτι δεν πάει καλά με τον Kanye West το τελευταίο διάστημα. Ο ράπερ «χτύπησε» για 2η φορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «ανεβάζοντας» βίντεο με την Pamela Anderson γυμνή. Τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά κάνουν λόγο για προβλήματα στον γάμο του με τη Bianca Censori.

Ο 47χρονος καλλιτέχνης, ο οποίος παντρεύτηκε με την 30χρονη Censori το 2022, δημοσίευσε ένα βίντεο της ξανθιάς «Barbie» από το 2008, όπου ίδια εμφανίζεται γυμνή μπροστά στον Hugh Hefner, κρατώντας μια τούρτα γενεθλίων. Μάλιστα, το συγκεκριμένο βίντεο είχε «παίξει» στο ριάλιτι «The Girls Next Door». Το βίντεο στο Instagram είχε για μουσική επένδυση ένα ακυκλοφόρητο κομμάτι του, με τίτλο «Hide Your B***h». Ένα «σκουπιδοτράγουδο», όπως έγραψαν πολλοί χρήστες στα social media.

Kanye West - YE Instagram storie with playboy Hugh Hefner and Pamela Anderson pic.twitter.com/OsgRv90whb — emparlace (@emparlace) January 15, 2025

Η πρωταγωνίστρια του «Last Showgirl Pamela», η οποία είχε ποζάρει 13 φορές για το εξώφυλλο του «Playboy», είχε προσφέρει μια αξέχαστη στιγμή στον εκλιπόντα πλέον εκατομμυριούχο για τα γενέθλιά του. «Είσαι πολύ όμορφη», είχε ψελλίσει τότε ο Hugh Hefner, βλέποντας την Pamela Anderson όπως τη γέννησε η μητέρα της. Με τις ψηλοτάκουνες γόβες της και την καλλίγραμμη σιλουέτα της είχε αφήσει άφωνο τον εκατομμυριούχο.

Kanye West posts NAKED Pamela Anderson video as rapper sparks fears for Bianca Censori marriage https://t.co/ZoMkzhBYzg — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 16, 2025

Πριν από δύο ημέρες, ο Kanye West δημοσίευσε και διέγραψε γρήγορα μία σέξι φωτογραφία της συζύγου του, Bianca Censori, στο Instagram. Κι είναι αλήθεια ότι στη συγκεκριμένη φωτογραφία η Bianca Censori φοράει ένα μικροσκοπικό μπικίνι, σχεδόν… αόρατο.

Ο 47χρονος ράπερ θέλησε να μοιραστεί το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, που δεν αφήνει, σχεδόν, τίποτα στη φαντασία, με τους 20,3 εκατ. followers του, αλλά, μάλλον, μετά το μετάνιωσε. Η λήψη, η οποία εμφανίστηκε στα Instagram Stories του Kanye, έγινε «καπνός» μέσα σε λίγα λεπτά.





