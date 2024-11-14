Η Padma Lakshmi κολάζει με τις πόζες της. Την περασμένη Τρίτη, η Pirelli παρουσίασε το ημερολόγιό της στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου και η 54χρονη παρουσιάστρια το γιόρτασε. Είναι η πρώτη φορά που η ίδια φωτογραφίζεται για το συγκεκριμένο πρότζεκτ. Με τον τίτλο «Refresh and Reveal», η 51η έκδοση του ημερολογίου παρουσιάζει λαμπερά πρόσωπα να έχουν φωτογραφηθεί στην παραλία, αλλά και στο στούντιο.

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε από τον Ethan James Green και η Padma Lakshmi «ανέβασε» βίντεο στο Instagram από τα παρασκήνια της φωτογράφισής της. Στη συνοδευτική συνέντευξη του ημερολογίου, η Lakshmi ρωτήθηκε: «Πώς προσεγγίζετε το γυμνό όταν κάνετε μόντελινγκ στην εποχή μας μετά το κίνημα MeToo;». Με τη Lakshmi να απαντά εύστοχα: «Είναι δύσκολο. Έκανα μόντελινγκ τη δεκαετία του 1990 και τότε ήταν πολύ πιο ελεύθερο. Νομίζω ότι έχουμε γίνει πολύ πιο συντηρητικοί σήμερα. Ωστόσο, πολλά από τα πράγματα που συνέβαιναν τη δεκαετία του 1990 έπρεπε να εξαφανιστούν. Αλλά δεν νομίζω ότι το γυμνό είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε, γιατί πιστεύω ότι το γυναικείο σώμα είναι ένα από τα πιο όμορφα δημιουργήματα της φύσης».

Σε συνέντευξή της στο «People», το μοντέλο είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων: «Πραγματικά ήμουν τόσο χαρούμενη που συμμετείχα σε αυτό το πρότζεκτ και ένιωθα όμορφα. Ένιωσα να με φροντίζουν. Αισθάνθηκα ασφαλής. Ένιωσα κομψή. Η στάση στο νερό είναι μια στάση γαλήνης. Νομίζω ότι έτσι αισθάνομαι σε αυτό το σημείο της ζωής μου και αυτό είναι ένα υπέροχο συναίσθημα, το οποίο δεν είχα πάντα».

