Αυτά είναι τα 4 πιο επικριτικά ζώδια – Δεν γλιτώνεις απ' τη γλώσσα τους

Αν έχεις βρεθεί ποτέ μπροστά σε κάποιον που σε κάνει να αισθάνεσαι πως τα λόγια του είναι σαν σφαίρες, μάλλον είχες την «ευχάριστη» εμπειρία ενός επικριτικού ατόμου. Κάποια ζώδια δεν μπορούν να αντισταθούν στην ανάγκη να εκφράσουν την άποψή τους για τα πάντα, ακόμα και αν αυτή δεν είναι πάντα η πιο ευγενική. Αν θέλεις να μάθεις ποια είναι αυτά τα ζώδια, διάβασε παρακάτω!

1. Παρθένος

Το πρώτο και πιο αναγνωρίσιμο ζώδιο στη λίστα των επικριτικών είναι φυσικά ο Παρθένος. Οι Παρθένοι είναι γνωστοί για την επιθυμία τους να βλέπουν τα πάντα στην εντέλεια. Δεν διστάζουν να επικρίνουν τις παρατυπίες, τα λάθη ή ακόμα και τις παραλείψεις των άλλων. Είτε είναι το φαγητό που δεν έχει την «τέλεια» γεύση, είτε η δουλειά που δεν είναι εξαιρετική, οι Παρθένοι δεν θα το αφήσουν να περάσει απαρατήρητο. Αλλά, το πιο «κακό»; Συνήθως έχουν και δίκιο! Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η συνεχής ανάγκη να βρουν λάθη μπορεί να τους κάνει λίγο απότομους, ενώ μπορεί να τους καταστήσει απίστευτα αναλυτικούς και αυστηρούς με τους άλλους.

2. Τοξότης

Ο Τοξότης είναι ένα από τα πιο ειλικρινή ζώδια του ζωδιακού, και αυτή η ειλικρίνεια συχνά μεταφράζεται σε επικριτικότητα. Ακόμα κι αν δεν το καταλαβαίνει πάντα, μπορεί να «ξεστομίσει» την άποψή του με τέτοιο τρόπο που να φανεί ιδιαίτερα σκληρός. Όταν κάτι τον ενοχλεί ή δεν το καταλαβαίνει, δεν έχει κανένα πρόβλημα να το εκφράσει χωρίς να το φιλτράρει πρώτα στο μυαλό του. Το πιο δύσκολο; Ότι τους Τοξότες δεν τους νοιάζει αν τους παρεξηγήσουν! Αν τους ρωτήσεις, θα σου πουν την αλήθεια, ακόμα κι αν αυτή δεν είναι ακριβώς αυτό που θες να ακούσεις. Αν έχεις Τοξότη στη ζωή σου, ετοιμάσου για αδιάκοπες «προειδοποιήσεις» και σχόλια που, συχνά, μπορεί να σου χαλάσουν τη διάθεση.

3. Κριός

Αν υπάρχει ζώδιο που δεν χαρίζει κάστανα και το λέει χωρίς περιστροφές, αυτό είναι ο Κριός. Ο Κριός είναι παρορμητικός, εκρηκτικός και… απόλυτος! Όταν τον ενοχλεί κάτι, το λέει κατευθείαν, χωρίς να σκεφτεί αν αυτό θα πληγώσει κάποιον. Η ανάγκη του για δικαιοσύνη και η διάθεση να «διορθώσει» τα πράγματα τον καθιστούν πολύ επικριτικό όταν βλέπει κάτι που δεν του αρέσει. Αν έχεις Κριό στη ζωή σου, μπορεί να καταλήξεις να ακούς συνεχώς την άποψή του για τα πάντα, χωρίς να υπάρχει περιθώριο για αντίλογο. Το «λέω αυτό που σκέφτομαι» είναι το μότο του.

4. Σκορπιός

Ο Σκορπιός είναι ένας ακόμα επικριτικός τύπος. Όμως, αυτό που τον ξεχωρίζει είναι ότι η επικριτική του διάθεση συνοδεύεται από έντονη μυστικότητα και επιμονή. Οι Σκορπιοί δεν λένε απλά την άποψή τους την επιβάλλουν. Αν κάτι τους ενοχλεί, μπορεί να το καταπιέσουν για λίγο, αλλά όταν βρουν την ευκαιρία, θα ξεσπάσουν με σφοδρότητα. Αν είσαι κοντά τους, να περιμένεις να σε «ξεσκίσουν» με τις λέξεις τους, χωρίς να κρατούν τίποτα για τον εαυτό τους. Αν μάλιστα αισθάνονται προδομένοι ή απογοητευμένοι, τότε η κριτική τους γίνεται εξαιρετικά προσωπική και ίσως και λίγο «δηλητηριώδης».

Αυτά είναι τα 4 πιο επικριτικά ζώδια που δεν «μασάνε» τα λόγια τους. Αν είσαι σε σχέση ή φιλία με κάποιο από αυτά, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για μερικά δυνατά σχόλια και πολλές στιγμές ειλικρίνειας! Ωστόσο, αυτή η επικριτικότητα έχει τις ρίζες της στην επιθυμία για το καλύτερο και την τελειότητα. Αν λοιπόν έχεις τολμήσει να μπεις στον κόσμο τους, τότε να ξέρεις ότι όλα αυτά τα σχόλια βγαίνουν από μια θέση ενδιαφέροντος (όσο και αν δεν το καταλαβαίνεις πάντα.

